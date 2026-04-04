क्या होता है मिथाइल अल्कोहल और इसके नुकसान क्या हैं? मोतिहारी शराब कांड में हुआ इसका इस्तेमाल

Methyl Alcohol: पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या अब 7 पहुंच गई है, जबकि कई अन्य लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं. इस घटना ने एक बार फिर से शराबबंदी कानून की पोल खोलकर रख दी है. घटना के बाद से प्रशासन ने नींद से जागते हुए तुरकौलिया प्रभारी उमाशंकर मांझी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के साथ-साथ परसौना के चौकीदार भरत राय को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना के बाद पुलिस ने करीब 700 लीटर स्प्रिट (शुद्ध मेथेनॉल) पकड़ी है. पुलिस के मुताबिक, गांव के लोगों को सीधे तौर पर मिथाइल अल्कोहल में पानी मिलाकर दिया गया. इतनी बड़ी मात्रा में स्प्रिट पकड़े जाने पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह पूरी खेप मार्केट में उतर जाती तो लाशों का अंबार लग जाता. आइए जानते हैं कि मिथाइल अल्कोहल क्या है और यह मौत की वजह कैसे बन जाती है?

क्या होती है मिथाइल अल्कोहल?

सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ऐंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार, मिथाइल अल्कोहल का केमिकल फॉर्म्युला CH3OH है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह रंगहीन और तेज गंध वाला लिक्विड है. इसका इस्तेमाल सॉल्वेंट, डिआइसर (बर्फ पिघलाने वाला सॉल्यूशन) के अलावा प्लास्टिक, पॉलिएस्टर और दूसरे केमिकल के निर्माण में किया जाता है. इसके अलावा यह केमिकल कपड़ों की रंगाई, प्रिंटिंग की स्याही और पेट रिमूवर जैसे तरल पदार्थ बनाने में काम आता है.

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मानव शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है?

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह केमिकल ह्यूमन बॉडी के लिए काफी नुकसानदायक है. इसका सेवन करने से व्यक्ति की मौत होने की संभावना काफी ज्यादा होती है. विशेषज्ञों के मुताबिक, सिर्फ 10 मिलीलीटर मिथेनॉल पीने से एक स्वस्थ इंसान के आंखों की रोशनी जा सकती है. अगर 30 मिलीलीटर से ज्यादा मिथाइल अल्कोहल का सेवन कर लिया तो जान जाने का खतरा बहुत बढ़ जाता है. आशंका है कि इसी 'जहर' से बनी नकली शराब का सेवन लोगों ने किया है.