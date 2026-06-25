/गांजा की जगह RDX भी आ सकता था, भारत-नेपाल सीमा पर क्या कर रही SSB? रक्सौल बॉर्डर की सुरक्षा पर उठे सवाल

नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ मिली कामयाबी

बता दें कि हरैया पुलिस को नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने नेपाल से आ रहे एक कंटेनर ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार किया और 3.5 क्विंटल गांजा जब्त किया. जब्त किए गए गांजे की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग एक करोड़ रुपये आंकी गई है. SDPO मनीष आनंद ने बताया कि पुलिस ने यह ऑपरेशन एक गुप्त सूचना के आधार पर चलाया. इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने ICP बाईपास रोड पर गाड़ियों की सघन जांच शुरू की. ऑपरेशन के दौरान, एक संदिग्ध कंटेनर ट्रक को रोका गया और उसकी तलाशी ली गई. तलाशी में गाड़ी के अंदर एक खास तौर पर बनाया गया गुप्त तहखाना मिला. जांच करने पर, पुलिस ने 22 बड़े बंडलों में छिपाकर रखा गया गांजा बरामद किया. इस खेप का वजन लगभग 350 किलोग्राम (3.5 क्विंटल) था. पुलिस ने मौके पर ही ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया.