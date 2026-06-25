/गांजा की जगह RDX भी आ सकता था, भारत-नेपाल सीमा पर क्या कर रही SSB? रक्सौल बॉर्डर की सुरक्षा पर उठे सवाल

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भारत-नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा में एक बड़ी चूक ने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) के हाई-टेक होने के दावों की पोल खोल दी है. ICP के जरिए भारत में आए 3.5 क्विंटल गांजे की बरामदगी के बाद बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. 3.5 क्विंटल गांजा लदा ट्रक नेपाल से रक्सौल तक ICP से कैसे गुजर गया, जबकि इसे SSB की सुरक्षा वाला एक बहुत एडवांस्ड बताया जाता है और वहां तैनात SSB जवानों को इसकी भनक तक नहीं लगी? इस घटना ने ICP मैनेजमेंट के हाई-टेक होने के दावों की पोल खुल गई है. इस लापरवाही से नेपाल-भारत बॉर्डर पर SSB की चौकसी पर सवाल उठ रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि अगर गांजा बॉर्डर पार सकता है तो कल को RDX भी आ सकता है और आतंकी कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं.
नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ मिली कामयाबी
बता दें कि हरैया पुलिस को नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने नेपाल से आ रहे एक कंटेनर ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार किया और 3.5 क्विंटल गांजा जब्त किया. जब्त किए गए गांजे की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग एक करोड़ रुपये आंकी गई है. SDPO मनीष आनंद ने बताया कि पुलिस ने यह ऑपरेशन एक गुप्त सूचना के आधार पर चलाया. इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने ICP बाईपास रोड पर गाड़ियों की सघन जांच शुरू की. ऑपरेशन के दौरान, एक संदिग्ध कंटेनर ट्रक को रोका गया और उसकी तलाशी ली गई. तलाशी में गाड़ी के अंदर एक खास तौर पर बनाया गया गुप्त तहखाना मिला. जांच करने पर, पुलिस ने 22 बड़े बंडलों में छिपाकर रखा गया गांजा बरामद किया. इस खेप का वजन लगभग 350 किलोग्राम (3.5 क्विंटल) था. पुलिस ने मौके पर ही ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
शुरुआती जांच में इस बात का पता चला है कि चालक कंटेनर को नेपाल से छपरा लेकर जा रहा था. तस्करों ने ट्रक ड्राइवर को सीमा लगा एक मोबाइल फोन भी दिया था, जिसपर तस्कर लगातार ड्राइवर के कॉन्टेक्ट में था. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर यह जानने का प्रयास कर रही है कि गांजा नेपाल में कहां से लोड किया गया था और इसकी आपूर्ति किस स्थान पर की जानी थी. SDPO ने बताया कि इस कार्रवाई में हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार और उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही. पुलिस पूरे तस्करी नेटवर्क का पता लगाने और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है.