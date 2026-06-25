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गांजा की जगह RDX भी आ सकता था, भारत-नेपाल सीमा पर क्या कर रही SSB? रक्सौल बॉर्डर की सुरक्षा पर उठे सवाल

India-Nepal Border: भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है. रक्सौल सीमा पर 3.5 क्विंटल गांजा जब्त होने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, कि सीमा सुरक्षित नहीं है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 25, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:36 PM IST
गांजा की जगह RDX भी आ सकता था, भारत-नेपाल सीमा पर क्या कर रही SSB? रक्सौल बॉर्डर की सुरक्षा पर उठे सवाल
Image Credit: रक्सौल बॉर्डर की सुरक्षा पर उठे सवाल (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pankaj Kumar

Pankaj Kumar

पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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