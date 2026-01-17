Advertisement
Motihari

विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, जानें आज का ही दिन क्यों चुना गया

Virat Ramayan Mandir: आज का दिन बिहार के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज विराट रामायण मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होने जा रही है. इस शिवलिंगम की लंबाई 33 फीट और वजन 210 मेट्रिक टन है.

Jan 17, 2026

विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, जानें आज का ही दिन क्यों चुना गया
विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, जानें आज का ही दिन क्यों चुना गया

Virat Ramayan Mandir: बिहार के पू्र्वी चंपारण जिले के चकिया क्षेत्र में स्थित विराट रामायण मंदिर आज एक ऐतिहासिक झण का साक्षी बनने को तैयार है. 17 जनवरी यानी आज यहां विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होने वाली है. इस भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है. विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने वाले इस शिवलिंग का वजन 210 मीट्रिक टन है. इतने भारी शिवलिंग की स्थापना के लिए राजस्थान और भोपाल से 750-750 टन क्षमता वाली दो क्रेनों को मंगाया गया है. स्थापना की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की तकनीकी चूक न हो, इसके लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज निगरानी कर रही है. 

देश-विदेश से मंगाए गए फूल
विराट रामायण मंदिर को सजाने के लिए कंबोडिया और कोलकाता से फूल मंगवाए गए हैं. गुलाब, गेंदा और गुलदाउदी फूल पहले ही मंदिर परिसर पहुंच चुके हैं. शिवलिंग को सजाने के लिए 18 फीट लंबी माला को तैयार किया गया है, जिसमें फूलों के साथ-साथ भांग, धतूरा और बेल पत्र भी लगाए गए हैं. शिवलिंग स्थापना का धार्मिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है. वैदिक विधि से पहले पूजा-पाठ किया जाएगा, उसके बाद हवन और फिर सहस्रलिंगम स्थापना की प्रक्रिया पूरी होगी. श्रद्धालुओं के लिए इस कार्यक्रम को लाइव दिखाने हेतु मंदिर परिसर में बड़ी एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था भी की गई है.

आज ही का दिन क्यों चुना गया
इस भव्य आयोजन में देशभर के प्रमुख तीर्थ स्थलों के विद्वान पंडितों को बुलाया गया है. पटना के महावीर मंदिर से सात पंडितों के साथ-साथ अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, हरिद्वार, गुजरात और महाराष्ट्र से वैदिक विद्वानों को निमंत्रण दिया गया है. सहस्रलिंगम स्थापना के लिए होने वाले यज्ञ में चारों वेदों के विशेषज्ञ शामिल होंगे. इतना ही नहीं हरिद्वार, प्रयागराज, गंगोत्री, कैलाश मानसरोवर, सोनपुर सहित पांच पवित्र जल को लाकर अभिषेक किया जाएगा. बता दें कि यह आयोजन माघ कृष्ण चतुर्दशी के अवसर पर हो रहा है. धार्मिक मान्यताओं की माने तो इसी तिथि को शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था और भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई थी. इसलिए ये दिन काफी अहम है.

