'आप तो मुस्लिम समाज से आते हैं...', मोतिहारी में मोहम्मद अंसारी से बोले केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, वीडियो वायरल

Motihari News: मोतिहारी में सर्किट हाउस में आयोजित कृषि विभाग के एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में वे कुछ युवाओं को जदयू की सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं. इस दौरान मोहम्मद अंसारी भी पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे. मंत्री ने उनसे कुछ ऐसी बातें कहीं जो अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है.

'आप तो मुस्लिम समाज से आते हैं...'

वायरल वीडियो में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर मोहम्मद अंसारी से कहते दिख रहे हैं, 'आप तो मुस्लिम समाज से आते हैं. हम लोग बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं. वैसे स्थिति में आप पार्टी ज्वाइन करेंगे आपकी इच्छा है न?' मंत्री ने आगे कहा कि 'भले ही हम लोग आप लोग के लिए काम करते हैं लेकिन आप लोग हम सभी को वोट नहीं देते हैं. मुस्लिम समाज का वोट जदयू को नहीं मिलता है.' उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के मुस्लिम समुदाय के लिए किए गए कामों का जिक्र किया और कहा कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लिए बहुत काम किया है लेकिन वोट के समय वे लोग वोट नहीं करते हैं.'

यह भी पढ़ें: NEET छात्रा मौत कांड: जहानाबाद पहुंची CBI, पतियावां गांव में मीडिया की एंट्री बैन

Add Zee News as a Preferred Source

राजनीतिक गलियारों चर्चा का विषय

केंद्रीय मंत्री का ये बयान अब राजनीतिक गलियारों चर्चा का विषय बन चुकी है. बता दें कि ये वीडियो ऐसे समय में सामने आया है, जब विपक्ष लगातार भाजपा-जदयू पर अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं. इस वायरल वीडियो ने न केवल जदयू के भीतर अल्पसंख्यक वोटों को लेकर चल रही अंदरूनी चर्चाओं को और जोर देने का किया है, बल्कि गठबंधन (NDA) की राजनीति में बयानों की संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिपोर्ट: पंकज कुमार