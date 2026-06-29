/Zee Bihar exclusive: अधिकारियों के आदेश पर बेच दी गई करीब 50 करोड़ की गैरमजूरवा जमीन, मोतिहारी में भूमि घोटाला

मोतिहारी में जमीन का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है. यहां की सरकारी जमीन को बेचने का फैसला एक कमेटी करती है और तत्कालीन डीएम सौरभ जोरवाल इसका अनुमोदन कर देते हैं. Zee मीडिया के हाथ लगे सरकारी दस्तावेज में सदर अंचल के बैरिया मौजा के खाता 109 की जमीन गैरमजूरवा के नाम पर दर्ज है. दूसरी तरफ, पांच सदस्यीय टीम ने अन्य जमीन के साथ खाता 109 की करीब पांच बीघा गैरमजूरवा सरकारी जमीन की बिक्री पर से लगी रोक हटा दी और मोतिहारी के रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन बिक भी गई. जी बिहार के संवाददाता पंकज कुमार ने मोतिहारी के सबसे बड़े जमीन घोटाले का पर्दाफाश किया है.