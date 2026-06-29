Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Motihari
  • /Zee Bihar exclusive: अधिकारियों के आदेश पर बेच दी गई करीब 50 करोड़ की गैरमजूरवा जमीन, मोतिहारी में भूमि घोटाला

Zee Bihar exclusive: अधिकारियों के आदेश पर बेच दी गई करीब 50 करोड़ की गैरमजूरवा जमीन, मोतिहारी में भूमि घोटाला

मोतिहारी में पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने चीनी मिल को चालू करने का ऐलान किया था, लेकिन वहां की जमीन ही कौड़ियों के भाव बेची जा रही है. सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रशासन के लोग ही शामिल हैं.

Written ByPankaj KumarEdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 29, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:51 PM IST
Zee Bihar exclusive: अधिकारियों के आदेश पर बेच दी गई करीब 50 करोड़ की गैरमजूरवा जमीन, मोतिहारी में भूमि घोटाला
Image Credit: मोतिहारी में गैरमजूरवा जमीन (File Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pankaj Kumar

Pankaj Kumar

पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई: धनहा चेक पोस्ट पर 10 चक्का ट्रक से कफ सिरप बरामद
Bagaha News42 min ago
2
Mukesh Sahani1 hr ago
3
Bagaha News1 hr ago
4
Patna Weather1 hr ago
5
Jharkhand Politics2 hrs ago