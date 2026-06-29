/Zee Bihar exclusive: अधिकारियों के आदेश पर बेच दी गई करीब 50 करोड़ की गैरमजूरवा जमीन, मोतिहारी में भूमि घोटाला

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मोतिहारी में जमीन का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है. यहां की सरकारी जमीन को बेचने का फैसला एक कमेटी करती है और तत्कालीन डीएम सौरभ जोरवाल इसका अनुमोदन कर देते हैं. Zee मीडिया के हाथ लगे सरकारी दस्तावेज में सदर अंचल के बैरिया मौजा के खाता 109 की जमीन गैरमजूरवा के नाम पर दर्ज है. दूसरी तरफ, पांच सदस्यीय टीम ने अन्य जमीन के साथ खाता 109 की करीब पांच बीघा गैरमजूरवा सरकारी जमीन की बिक्री पर से लगी रोक हटा दी और मोतिहारी के रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन बिक भी गई. जी बिहार के संवाददाता पंकज कुमार ने मोतिहारी के सबसे बड़े जमीन घोटाले का पर्दाफाश किया है.
जो जमीनें बेची गई हैं, उनमें से एक कट्ठा जमीन की मार्केट वैल्यू करीब 50 लाख रुपये हैं तो अंदाजा लगाइए कि 100 कट्ठा जमीन की कीमत कितनी होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं. Zee news के पास सरकारी जमीन की बिक्री पर से रोक हटाने वाले पांच सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट है, जिसमें सदर एसडीएम, सदर डीसीएलआर, सीओ, अवर निबंधक और अपर समाहर्ता के हस्ताक्षर हैं.
उक्त रिपोर्ट के साथ अपर समाहर्ता ने ज्ञापांक 5752 और दिनांक 12/12/25 को एक पत्र अवर निबंधक के पास भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रोक सूची से मुक्त करने की रिपोर्ट पर डीएम का अनुमोदन प्राप्त है. इसका मतलब यह हुआ कि खाता संख्या 109 की गैरमजूरवा सरकारी जमीन को बेचने पर लगी रोक हटाने वाली कमेटी के फैसले पर तत्कालीन डीएम सौरभ जोरवाल की इजाजत है. अब जब एडीएम से लेकर डीएम तक सरकारी जमीन बेचने में लग जाएं तो नीचे के अधिकारियों की क्या मजाल, जो इसमें रुकावट बनें.
लिहाजा, आदेश के आलोक में मोतिहारी निबंधन कार्यालय में जमीन खरीद बिक्री होने लगी. हालांकि, गड़बड़ी की बू आने पर मोतिहारी के वर्तमान डीएम सौरभ सुमन यादव ने एक राजस्व कर्मचारी को निलंबित कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि गैरमजूरवा सरकारी जमीन बेचने का आदेश तो कमेटी और तत्कालीन डीएम ने दिया था तो फिर केवल एक राजस्व कर्मचारी पर क्यों कार्रवाई हुई?
मोतिहारी के अब तक के सबसे बड़े लैंड स्कैम जिसमें बड़े-बड़े साहब शामिल हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सिर्फ छोटी मछली ही क्यों हलाल हो, बड़ी मछली क्यों नहीं?
इस बारे में मोतिहारी अंचल के पूर्व सीओ पिंटू कुमार ने बताया कि गैर गैरमजूरवा जमीन का रैयतीकरण नहीं किया जा सकता. ऐसे जमीन की खरीद और बिक्री पर रोक लगी हुई है. ऐसे जमीनों की तो रजिस्ट्री ही नहीं होगी. उन्होंने कहा कि अगर कोई हाई कोर्ट से आदेश लेकर आया है तो फिर सरकार डबल बेंच में जाएगी या उसका एलपीए (Letters Patent Appeal) फाइल किया जाएगा. पिंटू कुमार ने कहा कि एक लाइन में समझ लीजिए कि गैरमजूरवा जमीन का रैयतीकरण नहीं हो सकता. बकाश्त का रैयतीकरण होता है.
उन्होंने यह भी कहा कि डीएम रैयतीकरण कर सकते हैं पर इस मामले में नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके पीछे कारण है कि मोतिहारी में बेतिया राज का रिटर्न का पेपर उपलब्ध नहीं है.