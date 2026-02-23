Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Motihari

जी बिहार की खबर का बड़ा असर: चकिया चीनी मिल की जमीन बेचने के आदेश पर डीएम ने लगाई रोक, अपना ही आदेश लिया वापस!

Motihari News: जी बिहार की खबर का जबर्दस्त असर हुआ है. पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने पूर्व के अपने आदेश पर रोक लगाते हुए चकिया चीनी मिल के चालू होने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. अब इस क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 23, 2026, 05:45 PM IST

चकिया चीनी मिल की जमीन बेचने के आदेश पर डीएम ने लगाई रोक (Photo Credit: AI Image)
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करने का निर्णय लिया था. सीतामढ़ी की बंद रीगा चीनी मिल को चालू कर नीतीश कुमार की सरकार ने एक उदाहरण पेश किया था. चीनी मिल चालू होने से वहां 400 लोगों को नौकरी मिली और 32 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय पार्ट 3 में बंद चीनी मिलों को चालू करने की बात कही गई है पर मोतिहारी में चकिया चीनी मिल की जमीन बिकने से मुख्यमंत्री की घोषणा पर ग्रहण लग रहा था. जी बिहार ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था. अब पूर्वी चंपारण के डीएम सौरभ जोरवाल ने चकिया चीनी मिल की जमीन बिक्री पर रोक लगा दी है.  

जी बिहार ने जब इस मुद्दे को उठाया तो पूर्वी चंपारण से लेकर राजधानी पटना तक हड़कंप मच गया. उच्च अधिकारियों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है. हमारी खबर फ्लैश होने के बाद पूर्वी चंपारण के डीएम ने मिल की जमीन पर बिक्री से रोक तो नहीं लगाई, लेकिन अपने आदेश पत्र ज्ञापांक 328 दिनांक 22-1-2026 को तीन सदस्यीय कमेटी बना दी थी, जिसे नया चीनी मिल खोलने के लिए चकिया या उसके आसपास जमीन खोजने की जिम्मेदारी दी गई थी. 

READ ALSO: गन्ना लदे ट्रैक्टर को जबरन रोकने पर भड़के किसान, सुगौली चीनी मिल में हंगामा

लिहाजा, चकिया चीनी मिल की जमीन बिक्री का मामला तूल पकड़ता गया और अंततः डीएम सौरभ जोरवाल को खुद के आदेश पर रोक लगानी पड़ गई. डीएम ने चकिया चीनी मिल की शहरी क्षेत्र की 60 एकड़ जमीन बेचने की इजाजत दी थी पर चीनी मिल चालू करने का कोई निर्देश नहीं दिया था, जबकि 2014 में मोतिहारी के तत्कालीन डीएम अभय सिंह ने चकिया चीनी मिल के जमीन की अंश भाग इस शर्त पर बेचने की इजाजत दी थी कि जमीन बेचकर प्राप्त पैसे से चीनी मिल चलाई जाएगी. 

अब सबसे बड़ा सवाल

बंद चकिया चीनी मिल की जो जमीन बिक गई है, उसके लिए क्या कोई आदेश जारी हो सकेगा? इसका सभी को है इंतजार.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

