/जी बिहार की खबर का बड़ा असर: बैरिया मौजा की गैर मजरुआ जमीन की तत्काल प्रभाव से बिक्री पर रोक

राज्य चुनें
मोतिहारी चीनी मिल के नाम पर सरकारी जमीन की बिक्री मामले में अब कार्रवाई शुरू हो गई है. मोतिहारी के नए डीएम सौरभ सुमन यादव ने पहले राजस्व कर्मचारी को निलंबित किया और फिर एडीएम कार्यालय में कार्यरत चर्चित डाटा ऑपरेटर मुन्नीलाल को उसके मूल विभाग कृषि विभाग में वापस भेज दिया. मुन्नीलाल को इस पूरे प्रकरण में बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है. कार्रवाई यही तक नहीं रुकी. डीएम ने अवर निबंधक को पत्र लिखकर बैरिया मौजा के सरकारी जमीन खाता 109 और 110 की तत्काल प्रभाव से बिक्री पर रोक लगाने को कहा है. हालांकि, जमीन बेचने का फैसला करने वाली कमेटी के पदाधिकारियों, कार्यालय के बड़ा बाबू और अन्य पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इसका मतलब साफ है कि बड़ी मछलियों को बचाने की पूरी कवायद हो रही है.
क्या होती है रोक सूची?
ऐसी जमीन जो सरकारी है या फिर न्यायालय ने विवाद होने के कारण बिक्री पर रोक लगा दिया हो, वैसी जमीन को डीएम के आदेश पर लॉक कर दिया जाता है. सीधे शब्दों में कहें तो ऐसी जमीन की खरीद और बिक्री नहीं की जा सकती. दूसरे शब्दों में कहे तो उसे रोक सूची में डाल दिया जाता है.
रोक सूची से कैसे मुक्त होती है जमीन?
दरअसल, किसी भी जमीन पर लगी रोक हटाने के लिए सबसे पहले वैध कागजात के साथ अपर समाहर्ता के पास आवेदन करना होता है. आवेदन मिलने के बाद जिला राजस्व विभाग संबंधित अंचल से नौ बिंदु पर जांच रिपोर्ट मांगती है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रश्नगत भूमि भू-हदबंदी, भू-दान, बेतिया राज एवं अन्य प्रकार के सरकारी भूमि होने से मुक्त है या नहीं. इस पर कर्मचारी से स्पष्ट मंतव्य मांगा जाता है. साथ ही, प्रश्नगत भूमि से संबंधित खतियान की सत्यापित प्रति इत्यादि भी मांगी जाती है. रिपोर्ट आ जाने के बाद जिला में बने 5 सदस्यीय कमेटी इसपर मंतव्य देती है. फिर डीएम से अनुमोदन लेकर निबंधन कार्यालय में एक पत्र भेजकर संबंधित भूमि को रोक सूची से मुक्त कर दिया जाता है.
चीनी मिल वाले जमीन में क्या खेल हुआ?
इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा खेल जिला राजस्व शाखा में करीब 7 वर्षों से बैठा बड़ा बाबू प्रेम नारायण डसुआ ने किया. उसकी 10 दिन पहले फिर से राजस्व शाखा में पोस्टिंग हो गई है. कुल मिलाकर एक ही कार्यालय में एक दशक तक काबिज रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला बड़ा बाबू ने रोक सूची से मुक्त करने से पहले अंचल से नौ बिंदुओं पर कोई रिपोर्ट नहीं मांगी. शायद प्रेम नारायण डसुआ को पता था कि अंचल से रिपोर्ट मांगने पर खाता 109 सरकारी जमीन साबित हो जाएगी तो फिर ना रोक हटेगा और ना ही जेब का वजन बढ़ेगा. लिहाजा, उक्त मामले में अंचल से रिपोर्ट ही नहीं मांगी गई और बिना रिपोर्ट के ही रोक सूची से मुक्त कर दिया गया, जिसको zee news ने उजागर किया. हालांकि, राजस्व शाखा के इस बड़ा बाबू पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इसके पीछे कारण यह हो सकता है कि डसुआ बचा रहेगा तो ही बड़ी मछलियां भी बची रहेंगी.
अब क्या हो रही है कारवाई ?
डीएम के निर्देश पर मोतिहारी और चकिया चीनी मिल से जुड़ी खतियान सहित अन्य कागजातों को जिला रिकॉर्ड रूम में युद्ध स्तर पर ढूंढा जा रहा है ताकि हकीकत में पता चल सके कि कौन जमीन किस प्रकृति की है. सभी सम्बंधित कागजातों के साथ जिला प्रशासन हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ डबल बेंच में जाने की तैयारी करने में जुट गया है।इधर चीनी मिल का मामला सोशल मीडिया से लेकर मोतिहारी शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग फेसबुक पर पोस्ट कर सवाल पूछ रहे हैं.