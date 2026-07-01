/जी बिहार की खबर का बड़ा असर: बैरिया मौजा की गैर मजरुआ जमीन की तत्काल प्रभाव से बिक्री पर रोक

इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा खेल जिला राजस्व शाखा में करीब 7 वर्षों से बैठा बड़ा बाबू प्रेम नारायण डसुआ ने किया. उसकी 10 दिन पहले फिर से राजस्व शाखा में पोस्टिंग हो गई है. कुल मिलाकर एक ही कार्यालय में एक दशक तक काबिज रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला बड़ा बाबू ने रोक सूची से मुक्त करने से पहले अंचल से नौ बिंदुओं पर कोई रिपोर्ट नहीं मांगी. शायद प्रेम नारायण डसुआ को पता था कि अंचल से रिपोर्ट मांगने पर खाता 109 सरकारी जमीन साबित हो जाएगी तो फिर ना रोक हटेगा और ना ही जेब का वजन बढ़ेगा. लिहाजा, उक्त मामले में अंचल से रिपोर्ट ही नहीं मांगी गई और बिना रिपोर्ट के ही रोक सूची से मुक्त कर दिया गया, जिसको zee news ने उजागर किया. हालांकि, राजस्व शाखा के इस बड़ा बाबू पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इसके पीछे कारण यह हो सकता है कि डसुआ बचा रहेगा तो ही बड़ी मछलियां भी बची रहेंगी.