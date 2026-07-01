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जी बिहार की खबर का बड़ा असर: बैरिया मौजा की गैर मजरुआ जमीन की तत्काल प्रभाव से बिक्री पर रोक

पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर एक डेटा ऑपरेटर को उसके मूल विभाग में भेज दिया है और संबंधित जमीन की रजिस्ट्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, लेकिन गड़बड़ करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने की कोशिश भी साफ दिख रही है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Sunil MIshra
Published: Jul 01, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:35 PM IST
जी बिहार की खबर का बड़ा असर: बैरिया मौजा की गैर मजरुआ जमीन की तत्काल प्रभाव से बिक्री पर रोक
Image Credit: मोतिहारी में पीछे हटा प्रशासन (AI Image)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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