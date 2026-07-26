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मोतिहारीः Zee Media के स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हुए धरती के भगवान! महिला डॉक्टर ने उगले भ्रूण हत्या के सारे राज

महिला डॉक्टर पुनिता कुमारी और उनके पति डॉ आरके मौर्य मिलकर रामगढ़वा में स्थित अंश हॉस्पिटल में खुलेआम भ्रूण हत्या करने का काम करते हैं. डॉक्टर पुनिता कुमारी महज 10 हजार के लिए 5 महीने के भ्रूण के हत्या करने को तैयार हो जाती हैं. हैरानी की बात यह है कि अंश हॉस्पिटल से कुछ ही दूरी पर सरकारी अस्पताल और पुलिस स्टेशन भी है.

Written ByPankaj KumarEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 26, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:39 AM IST
मोतिहारीः Zee Media के स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हुए धरती के भगवान! महिला डॉक्टर ने उगले भ्रूण हत्या के सारे राज
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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