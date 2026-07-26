/मोतिहारीः Zee Media के स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हुए धरती के भगवान! महिला डॉक्टर ने उगले भ्रूण हत्या के सारे राज

कोख में बेटियों का कत्ल का ये कारोबार रामगढ़वा सरकारी हॉस्पिटल के बगल में एक दो मंजिले मकान में अंश हॉस्पिटल के नाम से सरेआम चलता है. अंश हॉस्पिटल के बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा है, जिसकी वजह से यह मकान नजर आता है, लेकिन अंदर महिला डॉक्टर और उसके पति कोख मारने का साम्रज्य चलाते हैं. मकान की निचली मंजिल पर मरीजों को देखने का काम होता है, जबकि ऊपरी मंजिल पर भ्रूण हत्या का काम किया जाता है. इस कत्लखाने का खुलासा करने के लिए हमारे संवाददाता ने AI से एक फर्जी रिपोर्ट बनवाई और फिर गर्भवती महिला का परिजन बनकर महिला डॉक्टर के पास पहुंचे थे.