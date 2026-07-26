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डॉक्टर को 'धरती का भगवान' कहा जाता है, लेकिन मोतिहारी में ज़ी मीडिया के एक स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है. जिले के कुछ डॉक्टर धड़ल्ले से भ्रूण हत्या का कत्लखाना चला रहे हैं. महिला डॉक्टर पुनिता कुमारी और उनके पति डॉ आरके मौर्य मिलकर रामगढ़वा में स्थित अंश हॉस्पिटल में खुलेआम भ्रूण हत्या करने का काम करते हैं. हैरानी की बात यह है कि अंश हॉस्पिटल से कुछ ही दूरी पर सरकारी अस्पताल और पुलिस स्टेशन भी है. मोतिहारी में ज़ी मीडिया के संवाददाता ने इस डॉक्टर दंपत्ति का स्टिंग ऑपरेशन करके इस गंदे काम का खुलासा किया है.
कोख में बेटियों का कत्ल का ये कारोबार रामगढ़वा सरकारी हॉस्पिटल के बगल में एक दो मंजिले मकान में अंश हॉस्पिटल के नाम से सरेआम चलता है. अंश हॉस्पिटल के बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा है, जिसकी वजह से यह मकान नजर आता है, लेकिन अंदर महिला डॉक्टर और उसके पति कोख मारने का साम्रज्य चलाते हैं. मकान की निचली मंजिल पर मरीजों को देखने का काम होता है, जबकि ऊपरी मंजिल पर भ्रूण हत्या का काम किया जाता है. इस कत्लखाने का खुलासा करने के लिए हमारे संवाददाता ने AI से एक फर्जी रिपोर्ट बनवाई और फिर गर्भवती महिला का परिजन बनकर महिला डॉक्टर के पास पहुंचे थे.
रिपोर्टर ने डॉक्टर से कहा कि मेरी रिश्तेदार गर्भवती है और गर्भ में 5 महीने की बेटी है. गर्भपात कराना है. महिला डॉक्टर रिपोर्ट देखती है और महज 10 हजार के लिए 5 महीने के भ्रूण के हत्या करने को तैयार हो जाती है. महिला डॉक्टर ने ये भी स्वीकार किया कि कुछ ही दिनों में अभी तक 6-7 भ्रूण को कोख में मार चुकी है. उसने बताया कि दो दिन पहले भी एक एक भ्रूण हत्या की है और आज भी एक महिला मरीज आई है. उसने बताया कि उनके यहां जांच के लिए लैब, बेड और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है. डरने की आवश्यकता नही हैं.
महिला डॉक्टर हमारे संवाददाता को बताया कि कि थाना चौक पर उनका अंश नाम से हॉस्पिटल चलता था. उसने संवाददाता से फोन नंबर मांगा और कहा कि अभी भी एक मरीज आई है. उसका गर्भपात करेंगे तो आकर देख लीजिएगा. रिपोर्टर ने जब पूछा गया कि आप प्रेक्टिशनर हैं या मेडिकल की पढ़ाई कर रखी है. तो उसने अपना पैड आगे करते हुए कहा- मैं BAMS हूं. ये MBBS के बराबर होता है. देखिए उस महिला डॉक्टर के साथ हमारे संवाददाता की पूरी बातचीत...
रिपोर्टर -नमस्ते, कह रहे हैं कि मेरी वाइफ को लड़की है. उसी का अबॉर्शन कराना है.
डॉक्टर- हो जाएगा.
रिपोर्टर- कितना पैसा लगेगा?
डॉक्टर- कितने महीना का है.
रिपोर्टर- साढ़े 4-5 महीने का है.
डॉक्टर- 5 महीने का है. रिपोर्ट लेकर आए हैं.
रिपोर्टर- हां, लीजिए ( AI से निकाली फर्जी रिपोर्ट दे देते हैं).
डॉक्टर- पूरे 5 महीने का है. कितने बच्चे हैं. पहले बच्चा नॉर्मल हुआ है.
रिपोर्टर- हां.
डॉक्टर- 5 महीने का बच्चा है, तो 10 हजार लगेगा. वही 8 से 10 हजार लगेगा.
रिपोर्टर- कुछ कम होगा.
डॉक्टर- पहले मरीज लेकर आइए.
रिपोर्टर- कोई रिस्क नहीं न होगा?
डॉक्टर- नॉर्मल ईशु हो जाएगा. कब कराना है?
रिपोर्टर- आजकल में कराना है.
डॉक्टर- कोई दिक्कत नही है. नॉर्मल हो जाएगा. जैसे आएगी, वैसे चली जायेगी.
रिपोर्टर- कितनी देर में छुट्टी मिल जाएगी?
डॉक्टर- 5 महीने का है, तो सुबह आइएगा तो शाम तक चले जाइएगा. अगर रात में लाते हैं तो सुबह में. रात भर रहना है. मतलब टाइम लगता है उसमें.
डॉक्टर- जो नॉर्मल (मैच्योर प्रेग्नेंट) हैं उसमें, और जो करेंगे उसमें, अंतर तो है.
रिपोर्टर- कोई दिक्कत परेशानी?
डॉक्टर- नहीं. जैसे डिलेवरी में दर्द होता है. वैसे ही थोड़ा होगा.
रिपोर्टर-ऑपरेशन करके होगा या नॉर्मल वैसे ही होगा?
डॉक्टर- नहीं. जैसे अबॉर्शन होता है, वैसे होगा. जैसे टाइम पर बच्चा होता है न, वैसे ही नॉर्मल निकल जाएगा.
रिपोर्टर- कोई दिक्कत नहीं होगा, ब्लीडिंग का.
डॉक्टर- होगा ही, नॉर्मल डिलेवरी में जैसे ब्लीडिंग होता ही है. वैसे 10-5 दिन हल्का होगा. दवाई दिया जाएगा, ठीक हो जाएगा.
रिपोर्टर- यहीं किजिएगा?
डॉक्टर- आपकी इच्छा, यहां कहिए या ऊपर में कहिए. अबॉर्शन के लिए यहां नहीं करते हैं, ऊपर रूम है, वहीं करते है. वहीं कर दिया जाएगा.
रिपोर्टर- जगह देख सकते हैं, कैसा रूम है?
डॉक्टर- एक रूम है. बेड लगाया हुआ है. हॉस्पिटल के लिए तो मेन रोड जाना पड़ेगा.
रिपोर्टर- हॉस्पिटल मेन रोड में है. कहां?
डॉक्टर- चौक पर, कोई दिक्कत नहीं होगा.
रिपोर्टर- यहां होगा या वहां होगा?
डॉक्टर- अबॉर्शन के लिए टाइम लगता है उसमें. मरीज के साथ रहना पड़ता हैं. हम यहीं कर देंगे. आपकी इच्छा है, हॉस्पिटल जाने का तो जा सकते हैं.
रिपोर्टर- कौन हॉस्पिटल है?
डॉक्टर- अंश हॉस्पिटल है.
रिपोर्टर- नहीं देखे हैं. कौन चौक पर है?
डॉक्टर- थाना चौक पर. अभी तो वहां बन्द है. रूम चेंज करना है. वैसे हो रहा है. साइड में जो दांत के डॉक्टर हैं न, उसी में.
रिपोर्टर- आप करिएगा या कोई और करेगा?
डॉक्टर- नहीं, हम करेंगे. अभी एक मरीज है संतुष्टि नही है, तो देख लीजिए. यहां एक मरीज एडमिट है. (फिर एक सहयोगी युवती को बुलाती है)
डॉक्टर- मरीज, अल्ट्रासाउंड में गया है. ऊपर जांच हो रहा है, जाकर देख लीजिए. लैब है ऊपर, जांच हो रहा है. ले जाइए इन्हें ऊपर. (सीढ़ी से ऊपर जाने पर संकीर्ण गली के बगल में एक रूम है. वहीं हॉल में एक व्यक्ति अबॉर्शन के लिए जांच करते हुए)
सहयोगी- यहीं पर, वो मरीज का जांच किया जा रहा है.
रिपोर्टर- डॉ साहेब यही हैं.
सहयोगी- नहीं, ये लैब है. जांच करते हैं. (फिर ऊपर भ्रूण हत्या का साम्राज्य देख कर नीचे उतरते हैं)
रिपोर्टर-ऊपर तो ऐसा कुछ हैं नहीं.
डॉक्टर- आपको जो चाहिए, वो मिल जाएगा. मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर सबकुछ है.
रिपोर्टर- ऊपर तो नहीं है ऑक्सीजन सिलेंडर.
डॉक्टर- ऊपर रूम में रखे हैं. कोई दिक्कत नहीं है.
रिपोर्टर- बहुत जगह होता है, मरीज सीरियस होने लगता है तो रेफर कर देता है. लेकर जाइए कहीं.
डॉक्टर- उतना डोज दिजिएगा, तब तो सिरियस होगा न. उसको इतना डोज दीजिए कि मरीज कंट्रोल में रहे. मरीज जैसे आएगा, वैसे चला जाएगा. हमलोग तो एक-दो घंटे में छोड़ देते है. आपकी इच्छा है तो रहिए. कोई दिक्कत नहीं है. कोई आशा भेजी है क्या? उसके चक्कर में नहीं रहिएगा.
रिपोर्टर- कितना आपके हाथ साफ हैं? महीने में कितना कर लेती हैं?
डॉक्टर- कौन ई काम चाहता है. मजबूरी है ई करना. वैसे कल हम तो नहीं थे. कल एक हुआ है.
रिपोर्टर- हाथ कितना साफ है?
डॉक्टर- इतना देखना है आपको, तो अपना नम्बर दे दीजिए. आपको फोन कर देंगे, आकर देख लीजिएगा. अभी एक मरीज एडमिट है. कहां घर है आपका?
रिपोर्टर- सृखिंडी
डॉक्टर- कल सृखिंडी का मरीज था.
रिपोर्टर- एक हाथ की सफाई होता है न, महीने में 10-15 कर लिए तो.
डॉक्टर- नहीं-नहीं, कौन चाहता है महीने में 10-15 करना. लेकिन इधर कुछ दिन में 5-6 हो गया. अगर कोई संतुष्ट नहीं रहता तो कौन ऐसी जगह में आता. कोई देखेगा तो कहेगा, यहां कुछ है नहीं. हम लोग मरीज को रेस्ट करने के लिए ऊपर भेज देते हैं. आखिर मरीज तो कहीं जाएगा नहीं, उसे रेस्ट करना है. अभी हमारे पास बहुत सामान है.
रिपोर्टर- ऊपर तो हमें कुछ नहीं दिखा है.
डॉक्टर- उधर रखा है खोल के पास. अगर संतुष्ट नहीं हैं तो कही और जा सकते हैं. हमारा जो काम है करेंगे.
रिपोर्टर- वहां कब बैठिएगा, अंश हॉस्पिटल में.
डॉक्टर- अभी हमारा वहां बन्द है. इस महीने बाद कहीं और चालू होगा.
रिपोर्टर- वहां छोड़कर यहीं कर रही हैं?
डॉक्टर- हां, हम यहां कर रहे हैं तो यही करेंगे. वैसे डिलेवरी वाला मरीज रहता है, तो उसमें दो-चार लोग ज्यादा रहता है. मेन रोड में ले जाकर कर लिया जाता है. ये सब यहां कर दिया जाता है. कल जो मरीज कराया हुआ है, आप देखें हैं, तब संतुष्ट नहीं हैं. तब कैसे संतुष्टि होगा?
रिपोर्टर- हम कभी कराए नहीं ना, इसलिए.
डॉक्टर- कोई दिक्कत नहीं होगा.
रिपोर्टर- आप पढ़ी है, या ट्रेनिग लेकर हैं?
डॉक्टर अपना लेटर हेड आगे करती हैं. उसमे ऊपर अंश हॉस्पिटल लिखा है. एक तरफ डॉ पुनिता कुमारी, BAMS भोपाल. दूसरी तरफ डॉ आरके मौर्य BBBS लिखा है.
रिपोर्टर- BAMS क्या होता है?
डॉक्टर- जैसे MBBS होता है.
रिपोर्टर- MBBS नहीं लिखा है?
डॉक्टर- MBBS इधर लिखा है. डॉ आरके मौर्या MBBS.
रिपोर्टर- ठीक है, मरीज को दिखा लेते हैं, फिर जैसे होगा करते हैं.
डॉक्टर- हमलोग बिना यहां जांच कराए कुछ नहीं करते हैं. यही जांच करवाना होगा.
रिपोर्टर- ठीक है, हम दिखा लेंगे.
हमारे संवाददाता पंकज कुमार ने मोतिहारी के सिविल सर्जन को कोख में कत्ल के गोरखधंधा की तस्वीर दिखाई तो मोतिहारी के सिविल सर्जन ने तत्काल एक धावा दल का गठन करके अवैध नर्सिंग होम खास कर भ्रूण हत्या में शामिल नर्सिग होम पर कारवाई करने के निर्देश दे दिए हैं.