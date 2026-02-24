ज़ी बिहार की खबर का असर: सुगौली में चरस बना ईंट, अब जिम्मेदार अधिकारियों पर कसा शिकंजा, EOU ने दर्ज की FIR

Motihari Crime News: बिहार अपने लापरवाह अधिकारियों की वजह से अक्सर बदनाम होता रहा है. यहां के चंद अधिकारी कबी चूहों को गैलन शराब पिला देते हैं, तो कभी उन्हें बांध कुतरने का जिम्मेदार ठहरा देते हैं. शायद जब चूहों ने और ज्यादा जादू दिखाने से इनकार कर दिया तो खुद ही चमत्कार दिखाने लगे. ऐसा ही एक मामला मोतिहारी के सुगौली से सामने आया था. यहां 24 किलो चरस जब कोर्ट पहुंची तो ईंट में तब्दील हो गई. ज़ी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इस कारनामे के जिम्मेदार अधिकारियों को सामने लाने का काम किया. ज़ी मीडिया की खबर का अब असर दिखाई दे रहा है. अब इस मामले में EOU ने तत्कालीन सुगौली जीआरपी थानाध्यक्ष सोती कुमार समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, सुगौली जीआरपी (GRP) ने एक छापेमारी के दौरान तीन पिट्ठू बैग से भारी मात्रा में चरस बरामद किया था. उसका दावा था कि उसने 24 किलोग्राम चरस पकड़ी है. इसके बाद रेल डीएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा अपनी पीठ थपथपाई और FIR से लेकर जब्ती सूची (Seizure List) तक में चरस का ही जिक्र किया गया. असली खेल तब खुला जब 58 दिनों बाद सील पैकेट जज के सामने खोला गया. पैकेट के अंदर चरस की जगह लाल ईंटें निकलीं.

Add Zee News as a Preferred Source

ज़ी मीडिया ने लगातार खबर को फॉलो किया

मोतिहारी से ज़ी न्यूज के संवाददाता पंकज कुमार ने चरस बरामदगी से लेकर रेल डीएसपी की प्रेस कांफ्रेन्स और जांच रिपोर्ट तक, हर वक्त इस खबर का पीछा किया और लगातार फॉलोअप लेते रहे. वह इस केस की जड़ तक पहुंचे और लगातार चरस के ईंट बन जाने पर सवाल उठाते रहे.

संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्टिंग से जागा प्रशासन

ज़ी मीडिया के स्थानीय संवाददाता पंकज कुमार की लगातार फॉलोअप से मामला ठंडा नहीं पड़ने पाया और संदिग्ध अधिकारी मामले को दबा नहीं पाए. इसके बाद रेल एसपी वीणा कुमारी, आरपीएफ कमांडेंट और मोतिहारी एडीएम की तीन सदस्यीय टीम ने मामले की जांच की. उनकी जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

प्रक्रिया पर संदेह: जब्ती सूची (Seizure List) बनाने की पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध पाया गया है.

थानेदार के गायब हस्ताक्षर: हैरानी की बात है कि घटनास्थल पर सभी बड़े अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद जीआरपी थानाध्यक्ष ने जब्ती सूची पर साइन नहीं किए थे.

समय का हेरफेर: एफआईआर में दर्ज घटना का समय और वास्तविक समय में भारी अंतर पाया गया है.

निजी कर्मियों की संलिप्तता: रिपोर्ट में कहा गया है कि बरामदगी की स्थिति बदलने में 'प्राइवेट लोगों' की मदद ली गई.

FIR से लेकर सीजर तक में चरस का जिक्र

बता दें सुगौली जीआरपी के द्वारा कोर्ट में भेजा गया. FIR से लेकर सीजर तक में चरस का जिक्र था, पर जब सील पैकेट को खोला गया था तो उसमें से ईंट निकला था. जिसके बाद जज के द्वारा इस बात की सूचना संबंधित आलाधिकारी को पत्र लिखकर दी गई थी. इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने रेल एसपी वीणा कुमारी, आरपीएफ कमांडेंट और मोतिहारी एडीएम को शामिल कर त्रिसदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी. जांच कमेटी ने अपने रिपोर्ट में जप्ती सूची की प्रक्रिया को संदिग्ध बताया है.

सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद जीआरपी थानाध्यक्ष ने जप्ती सूची पर अपना हस्ताक्षर नही किया. बरामद सामग्री की स्थिति को बदलने में निजी कर्मियों का भी सहयोग लिया गया. जांच बिंदु में कुल 22 बिंदु पर सवाल उठाए गए हैं. जांच कमिटी और एडीजी रेलवे के रिपोर्ट में कई गड़बड़ी उजागर होने के बाद BNS व NDPS एक्ट के विभिन्न धाराओं में ईओयू ने FIR दर्ज की है.

इन अधिकारियों पर दर्ज हुई FIR

1. तत्कालीन सुगौली जीआरपी थानाध्यक्ष सोती कुमार

2. आरपीएफ ओपी प्रभारी राजीव रतन प्रसाद सिंह

3. प्रशांत कुमार (जांच अधिकारी)

4. सुगौली के सीओ सह दंडाधिकारी कुंदन कुमार

5. आरपीएफ सिपाही गोविंद

6. आरपीएफ एएसआई प्रभु हाजरा



7. आरपीएफ प्रधान आरक्षी रितेश

8. जीआरपी सिपाही समीर आलम

9. जीआरपी सिपाही मोहम्मद जाकिर

रिपोर्ट- पंकज कुमार