Jharkhand SIR: 'जेनुइन वोटर्स' को लेकर JMM ने कसी कमर, सांसद विजय हांसदा का बड़ा दावा

Jharkhand News: पाकुड़ में राजमहल लोकसभा के झामुमो सांसद विजय हांसदा ने एसआईआर (SIR) मुद्दे पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं कि 'जेनुइन वोटर' (वास्तविक मतदाता) का नाम मतदाता सूची में बना रहे. सांसद हांसदा एक दिवसीय दौरे पर पाकुड़ पहुंचे थे. सांसद ने पश्चिम बंगाल और असम चुनावों के साथ-साथ एसएआर के मुद्दे पर भी बात की.

उन्होंने बताया कि राज्य में एसएआर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और झामुमो कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल रहें. यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सजग रहें.

झामुमो सांसद विजय हांसदा बताया कि इस मुद्दे पर केंद्रीय समिति के साथ-साथ जिला समिति की बैठकें भी हो चुकी हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं को कई प्रकार की जानकारी दी गई है. उन्होंने कहा कि एसएआर को लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से सजग और चौकस किया जा रहा है. उन्हें एसआईआर के तहत कौन-कौन सी जानकारी और फॉर्म भरने हैं. इसकी जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक करने की बात कही गई है.

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सांसद ने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि वहां एफआईआर प्रक्रिया में छोटे बदलावों के कारण लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए थे, जिसमें बड़े अधिकारियों के नाम भी शामिल थे. सांसद हांसदा ने स्पष्ट किया कि झामुमो एसएआर का विरोधी नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया में अपनाई जा रही तकनीक का विरोध करता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि वास्तविक मतदाताओं के नाम न कटें. यहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्य उद्देश्य है.

उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा फीडबैक मिल रहा है कि ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी. झामुमो सांसद विजय हांसदा ने यह भी कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन हमेशा संविधान बचाने वाली पार्टी को रहा है. उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के लोग आपस में मिलकर रहते हैं और इस बार भी उन्होंने इसी भावना के साथ मतदान किया है.

रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक

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