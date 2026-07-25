/1 बच्ची, 3 शिक्षक और खाली बेंचें! सीएम सम्राट चौधरी के विधानसभा क्षेत्र तारापुर के मड़वा प्राथमिक विद्यालय की अजीब दास्तान

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बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के विधानसभा क्षेत्र तारापुर के मड़वा प्राथमिक विद्यालय से एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. मुंगेर जिला के तारापुर प्रखंड की गनौली पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय मड़वा इन दिनों अपनी अनोखी स्थिति को लेकर चर्चा में है. विद्यालय में कुल 8 बच्चों का नामांकन दर्ज है, लेकिन नियमित रूप से केवल एक छात्रा ही पढ़ने आती है. इस एक छात्रा को पढ़ाने के लिए विद्यालय में प्रतिदिन 3 शिक्षक उपस्थित रहते हैं, जबकि मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए एक रसोइया भी नियमित रूप से आती है. विद्यालय की यह स्थिति शिक्षा व्यवस्था और संसाधनों के उपयोग पर कई सवाल खड़े कर रही है.
विद्यालय के प्रधान शिक्षक रिंकू कुमार ने बताया कि 2 बच्चे 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, जबकि शेष नामांकित विद्यार्थियों में कोई जमुई, तो कोई अन्य स्थान के निजी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहा है. इस संबंध में उन्होंने लिखित रूप से शिक्षा विभाग को पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी है.
प्रधान शिक्षक ने बताया कि विद्यालय में योगदान देने के बाद उन्होंने पोषक क्षेत्र का घर-घर जाकर सर्वे कराया. सर्वे में यह सामने आया कि विद्यालय का पोषक क्षेत्र काफी छोटा है और यहां पहली से 5वीं कक्षा के अनुरूप आयु वर्ग के बच्चों की संख्या बहुत कम है. जो बच्चे हैं, उनमें अधिकांश का नामांकन निजी विद्यालयों में हो चुका है. ऐसे में सरकारी विद्यालय में नए नामांकन बढ़ाना संभव नहीं हो पा रहा है.
उन्होंने बताया कि विभागीय स्तर से एक बार फिर सर्वे करने का निर्देश मिला है. इसके तहत विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष सह स्थानीय वार्ड सदस्य और समिति के सचिव के साथ बैठक कर स्थिति पर चर्चा की गई. हालांकि, सर्वे में भी यही तथ्य सामने आया कि पोषक क्षेत्र में कक्षा सापेक्ष आयु वर्ग के बच्चों की उपलब्धता नहीं है. यही कारण है कि विद्यालय में नामांकन नहीं बढ़ पा रहा है.
प्रधान शिक्षक के अनुसार, विद्यालय से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर एक मध्य विद्यालय संचालित है, जहां विद्यार्थियों की संख्या काफी अधिक है. इसका मुख्य कारण यह है कि उसके पोषक क्षेत्र में बच्चों की संख्या पर्याप्त है. उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों से शिक्षा विभाग को अवगत करा दिया गया है. अब विभागीय स्तर पर ही आगे की कार्रवाई और आवश्यक निर्णय लिया जाएगा. विद्यालय की मौजूदा स्थिति स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार