Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Munger
  • /1 बच्ची, 3 शिक्षक और खाली बेंचें! सीएम सम्राट चौधरी के विधानसभा क्षेत्र तारापुर के मड़वा प्राथमिक विद्यालय की अजीब दास्तान

1 बच्ची, 3 शिक्षक और खाली बेंचें! सीएम सम्राट चौधरी के विधानसभा क्षेत्र तारापुर के मड़वा प्राथमिक विद्यालय की अजीब दास्तान

Tarapur News: मुंगेर जिला के तारापुर प्रखंड की गनौली पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय मड़वा इन दिनों अपनी अनोखी स्थिति को लेकर चर्चा में है. विद्यालय में कुल 8 बच्चों का नामांकन दर्ज है, लेकिन नियमित रूप से केवल एक छात्रा ही पढ़ने आती है. इस एक छात्रा को पढ़ाने के लिए विद्यालय में प्रतिदिन 3 शिक्षक उपस्थित रहते हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 25, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:12 PM IST
1 बच्ची, 3 शिक्षक और खाली बेंचें! सीएम सम्राट चौधरी के विधानसभा क्षेत्र तारापुर के मड़वा प्राथमिक विद्यालय की अजीब दास्तान
Image Credit: (Z News) तारापुर के मड़वा प्राथमिक विद्यालय की अजीब दास्तान

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
JPSC परीक्षा घोटाले को लेकर BJP हमलावर, मरांडी ने CBI जांच की मांग की
Jharkhand Politics26 min ago
2
Bankipur by-election37 min ago
3
Bihar Teacher Recruitment1 hr ago
4
Tejashwi Yadav1 hr ago
5
Bihar News1 hr ago