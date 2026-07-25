/1 बच्ची, 3 शिक्षक और खाली बेंचें! सीएम सम्राट चौधरी के विधानसभा क्षेत्र तारापुर के मड़वा प्राथमिक विद्यालय की अजीब दास्तान

बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के विधानसभा क्षेत्र तारापुर के मड़वा प्राथमिक विद्यालय से एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. मुंगेर जिला के तारापुर प्रखंड की गनौली पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय मड़वा इन दिनों अपनी अनोखी स्थिति को लेकर चर्चा में है. विद्यालय में कुल 8 बच्चों का नामांकन दर्ज है, लेकिन नियमित रूप से केवल एक छात्रा ही पढ़ने आती है. इस एक छात्रा को पढ़ाने के लिए विद्यालय में प्रतिदिन 3 शिक्षक उपस्थित रहते हैं, जबकि मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए एक रसोइया भी नियमित रूप से आती है. विद्यालय की यह स्थिति शिक्षा व्यवस्था और संसाधनों के उपयोग पर कई सवाल खड़े कर रही है.