मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर भक्ति के अनोखे रंग, 144 किलो की 'रावण कांवड़' बनी आकर्षण का केंद्र

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सावन का पावन महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन शिव भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है. मुंगेर के असरगंज के कच्ची कांवरिया पथ पर हर दिन भक्ति के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. कोई विशाल और आकर्षक कांवड़ लेकर बाबा धाम जा रहा है, तो कोई कठिन तपस्या के साथ बाबा बैद्यनाथ के दरबार तक पहुंचने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है. वही, पश्चिम बंगाल से पहुंचे शिव भक्तों की विशाल रावण कांवड़ लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. कांवड़ में रावण की विशाल प्रतिमा बनाई गई है, जिसमें रावण बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं.
शिव भक्तों का कहना है कि रावण भगवान शिव के परम भक्त थे. इसी आस्था के साथ वे देवघर में बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रावण की प्रतिमा लेकर जा रहे हैं. यह उनकी इस तरह की पहली यात्रा है और उनके साथ 22 श्रद्धालुओं का जत्था भी चल रहा है. इस अनोखी कांवड़ को तैयार करने में करीब तीन सप्ताह का समय लगा. इसका वजन लगभग 144 किलो था. इतनी भारी और आकर्षक कांवड़ को लेकर श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ रहे हैं. इन शिव भक्तों की बाबा भोलेनाथ से बस एक ही प्रार्थना है कि उनकी पूरी टोली सुरक्षित और सकुशल बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें.
कांवरिया पथ पर आस्था की एक और तस्वीर लोगों को भावुक कर रही है. करीब 65 से 66 वर्ष की सत्यभामा देवी अकेले दंडवत प्रणाम करते हुए 105 किलोमीटर की पदयात्रा कर बाबा वैद्यनाथ धाम जा रही हैं. सत्यभामा देवी ने बताया कि वह अपनी मन्नत पूरी करने के लिए यह कठिन यात्रा कर रही हैं. वह 5 तारीख को घर से निकलीं और 6 तारीख से दंडवत यात्रा शुरू की. दिन में एक बार नाश्ता या नारियल पानी लेती हैं और रात में रोटी के साथ मिर्च और नमक खाकर अपनी यात्रा जारी रखती हैं. सत्यभामा देवी दोपहर करीब 1 से 2 बजे के बीच विश्राम करती हैं. वो साल 2024 में शिक्षिका के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार