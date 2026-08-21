Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Munger
  • /मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर भक्ति के अनोखे रंग, 144 किलो की रावण कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र

मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर भक्ति के अनोखे रंग, 144 किलो की 'रावण कांवड़' बनी आकर्षण का केंद्र

मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर भक्ति का अनोखा रंग देखने को मिल रहा है. 144 किलो की 'रावण कांवड़' आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. साथ ही, 65 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका दंडवत यात्रा कर रही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 21, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:38 AM IST
मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर भक्ति के अनोखे रंग, 144 किलो की 'रावण कांवड़' बनी आकर्षण का केंद्र
Image Credit: मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर भक्ति के अनोखे रंग (जी मीडिया)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jharkhand Breaking News Live: जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना-प्रदर्शन पर 60 दिनों तक रोक, HC के फैसले के बाद आज राज्यभर में जलेगा CM का पुतला
2
3
4
5