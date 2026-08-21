मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर भक्ति के अनोखे रंग, 144 किलो की 'रावण कांवड़' बनी आकर्षण का केंद्र

शिव भक्तों का कहना है कि रावण भगवान शिव के परम भक्त थे. इसी आस्था के साथ वे देवघर में बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रावण की प्रतिमा लेकर जा रहे हैं. यह उनकी इस तरह की पहली यात्रा है और उनके साथ 22 श्रद्धालुओं का जत्था भी चल रहा है. इस अनोखी कांवड़ को तैयार करने में करीब तीन सप्ताह का समय लगा. इसका वजन लगभग 144 किलो था. इतनी भारी और आकर्षक कांवड़ को लेकर श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ रहे हैं. इन शिव भक्तों की बाबा भोलेनाथ से बस एक ही प्रार्थना है कि उनकी पूरी टोली सुरक्षित और सकुशल बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें.