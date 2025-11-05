Advertisement
Munger: लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए पहली बार मतदान करेंगे 17 हजार वोटर, DM ने की ये खास अपील

Munger News: मुंगेर में पहले चरण में कल (6 नवंबर) को मतदान होना है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है. मतदान सुबह सात बजे से शुरू होगा और 5 बजे तक चलेगा. मुंगेर में करीब 17 हजार युवा पहली बार मतदान में भाग लेंगे.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 05, 2025, 09:33 AM IST

Munger News: विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मंगलवार (4 नवंबर) को मुंगेर जिले में प्रचार-प्रसार पूरी तरह थम गया. जिला प्रशासन मतदाताओं के लिए शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने में जुट गया है. मंगलवार को जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर और पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने संयुक्त रूप से बताया कि छह नवंबर को मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक कराया जाएगा. दोनों अधिकारियों ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा, बिजली और संचार व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया गया है, ताकि मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए.

डीएम ने बताया कि मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में एक निर्वाची पदाधिकारी के साथ आठ सहायक निर्वाची पदाधिकारी, जमालपुर में एक निर्वाची और नौ सहायक निर्वाची पदाधिकारी, वहीं तारापुर में एक निर्वाची और 12 सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं. तीनों विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर कुल 1208 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, इनमें मुंगेर में 404, जमालपुर में 392 और तारापुर में 412 बूथ हैं. सभी सीमावर्ती क्षेत्रों को सील कर दिया गया है, ताकी बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही पर रोक लगाई जा सके. जिले में एक जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष और तीन विधानसभा स्तरीय कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. इन नियंत्रण कक्षों से हर बूथ की गतिविधि पर नजर रखी जाएगी. मतदान के दौरान किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. 

17 हजार युवा मतदाता पहली बार मतदान 
उन्होंने बताया कि मुंगेर विधानसभा में 3,39,856 मतदाता हैं, जिनमें 1,80,022 पुरुष, 1,59,815 महिलाएं और 19 थर्ड जेंडर शामिल हैं. जमालपुर विधानसभा में 3,28,695 मतदाता, जिनमें 1,75,418 पुरुष, 1,53,266 महिलाएं और 11 थर्ड जेंडर मतदाता हैं. वहीं तारापुर विधानसभा में 3,29,904 मतदाता दर्ज हैं, जिनमें 1,76,996 पुरुष, 1,52,898 महिलाएं और 10 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. जिले में औसतन प्रति हजार पुरुष पर 875 महिलाएं मतदाता हैं. इस चुनाव में करीब 17 हजार युवा मतदाता पहली बार मतदान करने जा रहे हैं. 

'लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी करें सुनिश्चित'
उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए गौरव की बात है कि युवा वर्ग सक्रिय रूप से मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहा है. मतदान दलों की रवानगी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. तारापुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान कर्मी आर.एस. कालेज से और मुंगेर व जमालपुर विधानसभा के मतदान कर्मी आर.डी. एंड डी.जे. कालेज से ईवीएम और आवश्यक सामग्री प्राप्त करेंगे. सभी मतदान केंद्रों की भौगोलिक स्थिति, सड़क मार्ग, बिजली और पेयजल सुविधा की जांच कर ली गई है. प्रत्येक केंद्र पर शौचालय की व्यवस्था और दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. अंत में डीएम और एसपी ने जिलेवासियों से अपील की कि सभी निर्भिक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान के लिए हर संभव तैयारी कर ली है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार, मुंगेर

