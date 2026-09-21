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इलाज के लिए नहीं काटने होंगे अस्पतालों के चक्कर! मुंगेर में 4 और जमालपुर में बनेंगे 2 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर

मुंगेर-जमालपुर को बड़ी सौगात मिली है. 3.43 करोड़ की लागत से 6 नए आरोग्य मंदिर तैयार होंगे. इन आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ओपीडी और जांच की मुफ्त सुविधा मिलेगी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 21, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 05:20 PM IST
इलाज के लिए नहीं काटने होंगे अस्पतालों के चक्कर! मुंगेर में 4 और जमालपुर में बनेंगे 2 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर
Image Credit: मुंगेर में 4 और जमालपुर में बनेंगे 2 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर (Z News)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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