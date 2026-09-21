/इलाज के लिए नहीं काटने होंगे अस्पतालों के चक्कर! मुंगेर में 4 और जमालपुर में बनेंगे 2 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर

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मुंगेर और जमालपुर दोनों शहरी निकायों में छह नए शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के भवनों का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है. इन केंद्रों के बनने से अब आम लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, ओपीडी और मुफ्त जांच के लिए बड़े अस्पतालों या दूर-दराज के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. स्वास्थ्य विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण एजेंसी बीएमएसआईसीएल ने टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली है. पूरे प्रोजेक्ट पर कुल 3 करोड़ 43 लाख 20 हजार 480 रुपये की लागत आएगी.
स्वीकृत योजना के अनुसार, मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के चार अलग-अलग वार्डों में नए आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे. मुंगेर शहर के दलहट्टा वार्ड संख्या 4, मनिया चौराहा वार्ड संख्या 37, खोजा बाजार वार्ड संख्या 38, और कासिम बाजार वार्ड संख्या 40 में नए आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे. वहीं, जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में दो स्थानों का चयन किया गया है, जिसमें रामचंद्रपुर वार्ड संख्या 32 और नया टोला केशोपुर वार्ड संख्या 34 में नए आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे.
सिविल सर्जन डॉक्टर राजू ने बताया कि मुंगेर निगम और जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में छह शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे. इन छह आरोग्य मंदिरों के चालू होने से स्थानीय मोहल्ला वासियों को घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिलने लगेगी. यहां मुख्य रूप से दैनिक ओपीडी सेवाएं, गैर-संचारी रोगों जैसे बीपी, शुगर अन्य की जांच और देखभाल, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का नियमित टीकाकरण और परिवार नियोजन संबंधी परामर्श और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इससे आम लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंच सकेगी.
डीपीएम फैजान आलम अशर्फी ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाने से मॉडल अस्पताल में मरीजों की संख्या घटेगी. अस्पताल में मरीजों की संख्या कम होगी तो चिकित्सक मरीजों का इलाज सही तरीके से करेंगे. आरोग्य मंदिर बन जाने से आसपास रहने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी. स्थानीय लोगों की मानें तो उनका कहना है कि छह आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाने से स्थानीय लोगों को काफी फायदा होगा. इसके बन जाने से महिलाओं और बच्चों को दूर जाने की जरूरत नहीं होगी और छोटी-मोटी बीमारियों का टेस्ट इन आरोग्य मंदिरों में किया जाएगा.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार