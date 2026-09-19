/मुंगेर इंजीनियरिंग कॉलेज में अचानक बीमार हुए 50 छात्र-छात्राएं, कॉलेज प्रशासन में मचा हड़कंप

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मुंगेर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में शुक्रवार (18 सितंबर) देर शाम अचानक चार दर्जन से अधिक छात्र-छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से अफरा-तफरी मच गई. उल्टी-दस्त, बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद कॉलेज प्रशासन ने सभी बीमार छात्र-छात्राओं को एंबुलेंस से सदर अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने अधिकांश छात्रों को हॉस्टल वापस भेज दिया. इस घटना में असिस्टेंट प्रोफेसर और कुछ कर्मियों के भी बीमार होने की जानकारी है. बताया जा रहा है कि सभी ने विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर कॉलेज में बना हुआ प्रसाद खाया था. सभी को फूड पॉइजनिंग होने की आशंका जताई गई है.
बताया जा रहा है कि गुरुवार के दिन विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर कॉलेज में प्रसाद तैयार किया गया था. छात्र-छात्राओं के साथ प्रोफेसरों और कर्मियों ने भी प्रसाद ग्रहण किया था. इसके बाद गुरुवार को कुछ छात्रों की तबीयत खराब हुई थी,लेकिन शुक्रवार को दोपहर भोजन करने के बाद देर शाम कई छात्र-छात्राओं को उल्टी-दस्त की शिकायत होने लगी. कुछ को बुखार और कमजोरी भी महसूस होने लगी. देखते देखते छात्रावास में एक साथ कई छात्रों के बीमार पड़ने की सूचना मिलने पर कॉलेज प्रशासन सक्रिय हुआ.
प्रभारी प्राचार्य डॉ. शंभू शंकर कॉलेज के कर्मियों के साथ छात्रावास पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद बीमार छात्र-छात्राओं को एंबुलेंस से सदर अस्पताल भेजा गया. सदर अस्पताल में चिकित्सक डॉ. फैजुद्दीन ने उनका उपचार किया. उन्होंने बताया कि तीन दर्जन से अधिक छात्र-छात्राओं का इलाज कराया गया. कई छात्रों को दस्त, बुखार और कमजोरी की शिकायत थी. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति में सुधार होने पर उन्हें कॉलेज छात्रावास भेज दिया गया.
प्रभारी प्राचार्य डॉ. शंभू शंकर ने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि छात्र फूड पॉइजनिंग के कारण ही बीमार हुए हैं. विश्वकर्मा पूजा के दिन तैयार प्रसाद सभी छात्र-छात्राओं, प्रोफेसरों और कर्मियों ने खाया था. मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी. जांच में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट- प्रशांत कुमार