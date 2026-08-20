/मुंगेर में गंगा के बढ़ते जलस्तर से प्रशासन अलर्ट, अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

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गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुंगेर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने का दावा किया है. जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पणीकर ने सभी अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां रद्द करते हुए उन्हें मुख्यालय में रहने का निर्देश दिया है. साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने को कहा गया है.
20 अगस्त, 2026 दिन गुरुवार को भी गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई. नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर 38.33 मीटर से करीब 66 सेंटीमीटर नीचे है. वहीं, खतरे के निशान 39.33 मीटर से गंगा का जलस्तर करीब 1.66 मीटर नीचे बह रहा है. जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण गंगा पार स्थित दियारा क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर गया है. गंगा किनारे बसे कई गांवों के समीप नदी का पानी पहुंचने लगा है. इससे ग्रामीणों में संभावित बाढ़ को लेकर चिंता बढ़ गई है.
जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पणीकर ने बताया कि वर्तमान में गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर से नीचे है, लेकिन नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. उन्होंने कहा कि संभावित बाढ़ से निपटने के लिए पूर्व तैयारी के तहत पॉलीथिन शीट, दवाइयां, सामुदायिक रसोई के संचालन के लिए आवश्यक संसाधन और पशु चारे की व्यवस्था की गई है.
उन्होंने बताया कि सदर और बरियारपुर प्रखंड की गंगा पार स्थित पांच पंचायतों को लेकर माइक्रो प्लान तैयार किया गया है. इन पंचायतों में अधिकारियों की टीम लगातार पहुंचकर स्थिति की निगरानी कर रही है. जलस्तर में वृद्धि और संभावित बाढ़ की स्थिति पर प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई है.
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की आपात स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया जाए. प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है.
रिपोर्ट: प्रशांत किशोर