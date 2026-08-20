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मुंगेर में गंगा के बढ़ते जलस्तर से प्रशासन अलर्ट, अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

Munger Flood: मुंगेर जिला में गंगा नदी का जलस्तर में लगातार बढोतरी हो रही है. जिले में बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है. साथ ही अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 20, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:50 PM IST
मुंगेर में गंगा के बढ़ते जलस्तर से प्रशासन अलर्ट, अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द
Image Credit: मुंगेर में गंगा के बढ़ते जलस्तर से प्रशासन अलर्ट (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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