'मोदी का दिल अहमदाबाद में, नीतीश का राजगीर में और लालू का दिल बेटे में बसता है': असदुद्दीन ओवैसी

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर राजनीतिक माहौल अब पूरी तरह गर्म हो गया है. छठ पूजा के बाद मुंगेर जिले में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को एआईएमआईएम (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया. यह सभा सदर प्रखंड के चरवाहा विद्यालय में आयोजित की गई थी, जहां एआईएमआईएम प्रत्याशी और पूर्व मंत्री डॉ. मुनाजिर हसन के समर्थन में ओवैसी ने प्रचार किया.

सभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीए और महागठबंधन दोनों पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल अहमदाबाद में बसता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल राजगीर में और लालू प्रसाद यादव का दिल उनके बेटे में बसता है. अब सवाल यह है कि बिहार की जनता का दिल आखिर कहां बसता है?”. ओवैसी के इस बयान पर सभा में मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं. उन्होंने कहा कि ये सभी नेता जनता के मुद्दों से दूर हैं और सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं.

महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा, “जब तीन प्रतिशत वाला डिप्टी सीएम बनने का दावा करता है, तो 14 प्रतिशत वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? और 18 प्रतिशत वाला सिर्फ दरी बिछाने के लिए क्यों रहेगा?”. उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में मुसलमानों और पिछड़ों को केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनके उत्थान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

ओवैसी ने लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, तीनों पर आरोप लगाया कि इन्होंने कभी मुसलमानों के हित में काम नहीं किया. उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सिर्फ भाषणों और नारों में इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनके लिए न शिक्षा, न रोजगार और न सुरक्षा की व्यवस्था की गई. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को अब इन पुरानी पार्टियों के छलावे से बाहर निकलना होगा और एक नई राजनीति की शुरुआत करनी होगी.

AIMIM प्रमुख ने आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा, “बिहार की जनता को भाजपा और आरएसएस की नफरत की राजनीति को नकार देना चाहिए. अब वक्त है कि बिहार में मोहब्बत और बराबरी की राजनीति को जगह मिले.” असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया, “आजम का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? क्या मुसलमानों को सिर्फ वोट देने के लिए पैदा किया गया है?”

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि पहले लालू यादव के समय ‘जंगलराज’ था, और अब पिछले 20 साल से ‘दूसरा जंगलराज’ नीतीश कुमार चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता विकास, रोजगार और शिक्षा की मांग कर रही है, लेकिन सरकार सिर्फ वादों तक सीमित है. उन्होंने कहा कि जनता अब यह तय करे कि वह पुराने नेताओं की राजनीति से तंग आ चुकी है और बदलाव चाहती है.

ओवैसी ने घुसपैठ के मुद्दे पर भाजपा सरकार को भी कठघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा, “पिछले 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है. अगर बिहार या देश में घुसपैठिए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है.” उन्होंने कहा कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है. उल्टा उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “भारत में एक ही घुसपैठिया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ‘बहन’ बनाकर बांग्लादेश से बुलाया और दिल्ली में रखा है.”

AIMIM प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी की असली लड़ाई भाजपा प्रत्याशी से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी गरीबों, दलितों और मुसलमानों की आवाज उठाती है और बिहार में असली बदलाव लाने का काम करेगी. असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से अपील की कि वे एआईएमआईएम प्रत्याशी डॉ. मुनाजिर हसन को वोट दें ताकि बिहार में नई राजनीतिक सोच को जगह मिल सके.

