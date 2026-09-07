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ASI संतोष सिंह हत्या मामला: कोर्ट ने एक ही परिवार के 8 सदस्यों को दी आजीवन कारावास, डेढ़ साल में आया फैसला

मुंगेर कोर्ट ने एएसआई हत्याकांड के मामले में 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जिसमें तीन महिला और पांच पुरुष शामिल हैं. ये सभी लोग एक ही परिवार के हैं.कोर्ट ने प्रत्येक पर 25 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 07, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:59 PM IST
ASI संतोष सिंह हत्या मामला: कोर्ट ने एक ही परिवार के 8 सदस्यों को दी आजीवन कारावास, डेढ़ साल में आया फैसला
Image Credit: एएसआई हत्याकांड के मामले में 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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