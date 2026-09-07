/ASI संतोष सिंह हत्या मामला: कोर्ट ने एक ही परिवार के 8 सदस्यों को दी आजीवन कारावास, डेढ़ साल में आया फैसला

मुंगेर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर स्थित एलआईसी कार्यालय के सामने होली के दिन वर्ष 2025 में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में डायल-112 के पुलिस पदाधिकारी की हत्या के मामले में अदालत ने आठ अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई . एडीजे चतुर्थ कुमारी मनीषा की अदालत ने 24 अगस्त को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सभी आठ अभियुक्तों को दोषी पाया. मंगलवार को अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 25 हजार रूपये का जुर्माना.



मामला 14 मार्च 2025 का है. दोपहर करीब 2:05 बजे नंदलालपुर स्थित एलआईसी कार्यालय के सामने दो पक्षों के बीच विवाद और मारपीट की सूचना पर डायल-112 के पुलिस पदाधिकारी सहायक अवर निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, सिपाही दीपक कुमार के साथ पहुंचे और मामला शांत कराया. शाम करीब 7:30 बजे गश्ती के दौरान दोनों पक्षों को फिर गाली-गलौज करते देखा गया. पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह एक पक्ष को समझाने के बाद दूसरे पक्ष के आंगन में पहुंचे.