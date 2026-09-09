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मुंगेर में उत्पाद विभाग टीम पर हमला: 3 पुलिस अधिकारी और 2 जवान घायल, गाड़ी का शीशा टूटा, 3 आरोपी गिरफ्तार

मुंगेर उत्पाद विभाग की टीम पर शराब कारोबारियों ने पथराव किया. 3 पुलिस पदाधिकारी और दो होमगार्ड जवान घायल हो गए हैं. इस हमले में पुलिस की गाड़ी का शीशा भी टूट गया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 09, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:59 PM IST
मुंगेर में उत्पाद विभाग टीम पर हमला: 3 पुलिस अधिकारी और 2 जवान घायल, गाड़ी का शीशा टूटा, 3 आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: मुंगेर में पुलिस टीम पर हमला: 3 नामजद आरोपी गिरफ्तार (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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