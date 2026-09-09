/मुंगेर में उत्पाद विभाग टीम पर हमला: 3 पुलिस अधिकारी और 2 जवान घायल, गाड़ी का शीशा टूटा, 3 आरोपी गिरफ्तार

अचानक हुए पथराव से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस पदाधिकारियों ने हमलावरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सभी मौके से भाग निकले. पथराव में उत्पाद विभाग के वाहन का एक शीशा टूट गया. वहीं, अवर निरीक्षक पिंटू साह, जमादार रमाकांत राम, बृजमोहन भगत और होमगार्ड जवान विकास कुमार और निषाद कुमार को हल्की चोटें आईं. सभी घायलों का सदर अस्पताल में उपचार कराया गया.घटना के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने लाल दरवाजा टीओपी पुलिस के सहयोग से इलाके में छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने विनोद यादव और उसके दो पुत्र विकास यादव और धर्मवीर यादव को गिरफ्तार कर लिया. तीनों को आगे की कार्रवाई के लिए कोतवाली थाना पुलिस को सौंप दिया गया.