‘NDA का बम बम बा…’, पवन सिंह का पटना से बड़ा बयान

Bihar Election Live: पवन सिंह अभी पटना में हैं और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि माहौल के बारे में मैं क्या बताऊं मीडिया में सारी चीज दिख रही है. हमारे भाई हमसे जुड़कर लगातार प्यार बरसा रहे हैं. पहले चरण का आज आखिरी चुनाव प्रचार हुआ है और बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद एनडीए को मिल रहा है. “एनडीए का बम बम बा NDA का लहर है”.

बता दें कि रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली थी. इस मामले में पवन सिंह ने कहा मैं भी इस घटना के बारे में जाना है, अब महागठबंधन के लोगों के पास कुछ बचा नहीं है तो यही सब करेंगे.



बिहार में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है मंगलवार शाम 5 बजे खत्म हो चुका है. अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने जनसमर्थन जुटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी. इसी क्रम में बिहार के उपमुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी सम्राट चौधरी ने असरगंज नगर पंचायत क्षेत्र में भव्य रोड शो किया.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि मौके पर मीडिया से बातचीत में सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बार-बार घोषणा कर जनता को बहलाने का काम रहे हैं. उन्होंने कहा, “महागठबंधन कभी एक सप्ताह पहले घोषणा पत्र जारी करता है, कभी रोज नई घोषणा कर रहा है. उन्हें पता है कि चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए लगातार नए-नए वादे कर रहे हैं.”

आगे उन्होंने कहा कि NDA सरकार ने जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा किया है और लाभार्थियों के खाते में राशि सीधे भेजी गई है. जीविका दीदियों से जुड़ी गलत बातों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सब जानती है और भ्रमित नहीं होने वाली है.

सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि तांती, ततवा, तेली, साहू सहित अतिपिछड़ा वर्ग के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, जो इनके आरक्षण एवं न्यायिक अधिकारों पर रिपोर्ट देगी. साथ ही इस वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार हेतु 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी.

हालांकि उन्होंने दावा किया कि राज्य में एनडीए की सरकार बनना तय है. आगे उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता को बहकाने की कोशिश में लगा हुआ है लेकिन जनता सब सच जानती है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!