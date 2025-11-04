Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2988378
Zee Bihar JharkhandBH Munger

‘NDA का बम बम बा…’, पवन सिंह का पटना से बड़ा बयान

Bihar Election Live: बिहार विधानसभा चुनाव में बस 2 दिनों का ही समय बचा हुआ है. आज पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था जो शाम 5 बजे बंद हो गया है. इसी क्रम में आपको बता दें कि पवन सिंह अभी मीडिया से पटना में बात कर रहे हैं.

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 04, 2025, 06:38 PM IST

Trending Photos

‘NDA का बम बम बा…’, पवन सिंह का पटना से बड़ा बयान

Bihar Election Live: पवन सिंह अभी पटना में हैं और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि माहौल के बारे में मैं क्या बताऊं मीडिया में सारी चीज दिख रही है. हमारे भाई हमसे जुड़कर लगातार प्यार बरसा रहे हैं. पहले चरण का आज आखिरी चुनाव प्रचार हुआ है और बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद एनडीए को मिल रहा है. “एनडीए का बम बम बा NDA का लहर है”.

बता दें कि रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली थी. इस मामले में पवन सिंह ने कहा मैं भी इस घटना के बारे में जाना है, अब महागठबंधन के लोगों के पास कुछ बचा नहीं है तो यही सब करेंगे. 
 

बिहार में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है मंगलवार शाम 5 बजे खत्म हो चुका है. अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने जनसमर्थन जुटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी. इसी क्रम में बिहार के उपमुख्यमंत्री  और तारापुर विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी सम्राट चौधरी ने असरगंज नगर पंचायत क्षेत्र में भव्य रोड शो किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि मौके पर मीडिया से बातचीत में सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बार-बार घोषणा कर जनता को बहलाने का काम रहे हैं. उन्होंने कहा, “महागठबंधन कभी एक सप्ताह पहले घोषणा पत्र जारी करता है, कभी रोज नई घोषणा कर रहा है. उन्हें पता है कि चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए लगातार नए-नए वादे कर रहे हैं.”

आगे उन्होंने कहा कि NDA सरकार ने जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा किया है और लाभार्थियों के खाते में राशि सीधे भेजी गई है. जीविका दीदियों से जुड़ी गलत बातों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सब जानती है और भ्रमित नहीं होने वाली है. 

सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि तांती, ततवा, तेली, साहू सहित अतिपिछड़ा वर्ग के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, जो इनके आरक्षण एवं न्यायिक अधिकारों पर रिपोर्ट देगी. साथ ही इस वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार हेतु 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी.

हालांकि उन्होंने दावा किया कि राज्य में एनडीए की सरकार बनना तय है. आगे उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता को बहकाने की कोशिश में लगा हुआ है लेकिन जनता सब सच जानती है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar election live

Trending news

amit shah
अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा- 'अब गोला बिहार में बनेगा और पाकिस्तान में फटेगा'
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025:शांति व विकास चाहिए तो एनडीए को जिताएं: गिरिराज सिंह
bihar election live
‘NDA का बम बम बा…’, पवन सिंह का पटना से बड़ा बयान
cm yogi
दरभंगा में CM योगी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, 'बुलडोजर बाबा जिंदाबाद' के लगे नारे
bihar goverment job
BPSC ने इन बड़े एग्जाम के जारी कर दिए रिजल्ट, इस लिंक से देख सकते है आप अपना नाम
Jan Suraaj Party
X फैक्टर होने का दावा कर रहे Jan Suraaj-AIMIM, जानिए सर्वे में कितनी सीटें मिल रहीं
bihar chunav 2025
भाई से बगावत, पार्टी से नाराजगी! तेज प्रताप बोले- “RSS से मिले हैं पैसे
Smriti Irani
स्वाभिमान और सम्मान के साथ बिहार का भविष्य बनाएं: स्मृति ईरानी
bihar chunav 2025
IANS-मैटराइज सर्वे में NDA की वापसी तय, भाजपा को मिल सकती हैं 80 से ज्यादा सीटें
# Bihar news
अश्विनी कुमार चौबे ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट दरवाजा, एलएन मिश्रा केस जांच की मांग