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बिहार में गंगा का रौद्र रूप! पटना, मुंगेर और भागलपुर के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में

बिहार में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है. गंगा, गंडक, कोसी और सोन नदी समेत कई नदियां अपने खतरे के निशान के ऊपर बह रही है. पटना समेत 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 04, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 03:11 PM IST
बिहार में गंगा का रौद्र रूप! पटना, मुंगेर और भागलपुर के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में
Image Credit: बिहार में गंगा का रौद्र रूप! (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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