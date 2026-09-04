/बिहार में गंगा का रौद्र रूप! पटना, मुंगेर और भागलपुर के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में

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बिहार में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है. गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन, बागमती और बूढ़ी गंडक के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं. बाढ़ के हालात को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने राजधानी पटना के अलावा भोजपुर, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में हाई अलर्ट जारी किया है. नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है. पटना में बाढ़ की स्थिति पर सबसे ज्यादा नजर गंगा के जलस्तर पर है. जल संसाधन विभाग के मुताबिक, दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 1.23 मीटर ऊपर और गांधी घाट पर जलस्तर खतरे के निशान से 1.76 मीटर ऊपर है.
पटना में राहत और बचाव की तैयारियां तेज
बढ़ते जलस्तर के बीच अब प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती लोगों को सुरक्षित रखना है. दीघा के बिंद टोली में कई घरों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है. करीब 1500 परिवार जेपी गंगा पथ के आसपास अस्थायी ठिकानों में रहने को मजबूर हैं. गांधी घाट भी पूरी तरह पानी में डूब चुका है. घाट के बाहर सड़क और आसपास के घरों तक भी पानी पहुंचने लगा है, जिससे लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई है. हालात को देखते हुए प्रशासन ने राहत और बचाव की तैयारियां तेज कर दी हैं. राहत शिविरों के साथ पशुओं के लिए भी कैंप लगाए गए हैं. कम्युनिटी किचन, पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है. लोगों को लगातार अलर्ट रहने की अपील की जा रही है.
मुंगेरः 18 पंचायतों के 28 गांव बाढ़ की चपेट में
मुंगेर जिले में गंगा नदी उफान पर है. यहां जलस्तर खतरे के निशान को पार कर पांच सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है. लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण जिले की 18 पंचायतों के 28 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. बाढ़ से 8 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. निचले इलाकों में पानी तेजी से फैलने के कारण कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया है. वहीं, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कई परिवार घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं. गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पीणीकर ने संबंधित प्रखंडों के अधिकारियों और अंचलाधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर रखने का दावा किया जा रहा है.
धनहरा में प्रशासन ने ग्रामीणों को अलर्ट किया
धरहरा प्रखंड की शिवकुंड, हेमजापुर और बाहाचौकी पंचायत में बाढ़ का पानी पूरी तरह फैल गया है. हेमजापुर पंचायत के बड़ी लगमा, रामनगर, चांद टोला हेमजापुर और निषाद टोला में स्थिति गंभीर बनी हुई है. गांवों में पानी प्रवेश कर जाने से लोगों का सामान्य जनजीवन प्रभावित है. धरहरा प्रखंड के अंचलाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने शुक्रवार को शिवकुंड, हेमजापुर और बाहाचौकी पंचायत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया. उन्होंने प्रभावित परिवारों से ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की. साथ ही मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर रखने का निर्देश दिया. अंचलाधिकारी ने कहा कि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिसके कारण प्रखंड की तीन पंचायतों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रभावित पंचायतों में ग्रामीणों की मांग के अनुसार नाव उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है. जिलाधिकारी के निर्देश के बाद प्रभावित परिवारों के बीच पॉलीथिन शीट का भी वितरण कराया जाएगा.
भागलपुर में खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा पानी
भागलपुर में गंगा नदी अब अपने पूरे गर्म तेवर में है जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. भागलपुर की ओर से शहरी इलाके से सबौर क्षेत्र में जलस्तर खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊपर बह रही है. सुल्तानगंज में डेढ़ मीटर ऊपर बह रही है. राघोपुर इलाके में गंगा नदी खतरे के निशान से 18 सेंटीमीटर नीचे है, लेकिन जलस्तर लगातार बढ़ने का अनुमान जताया गया है. राहत की बाय यह है कि राघोपुर में अब कटाव बंद हो चुका है, लेकिन संघर्षात्मक कार्य जारी है. अब लोगों की मांग है कि जब जलस्तर घटे तो सीट पाइलिंग के जरिये कार्य कर बांध को बचा लिया जाए.