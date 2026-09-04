/बिहार में गंगा का रौद्र रूप! पटना, मुंगेर और भागलपुर के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में

धरहरा प्रखंड की शिवकुंड, हेमजापुर और बाहाचौकी पंचायत में बाढ़ का पानी पूरी तरह फैल गया है. हेमजापुर पंचायत के बड़ी लगमा, रामनगर, चांद टोला हेमजापुर और निषाद टोला में स्थिति गंभीर बनी हुई है. गांवों में पानी प्रवेश कर जाने से लोगों का सामान्य जनजीवन प्रभावित है. धरहरा प्रखंड के अंचलाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने शुक्रवार को शिवकुंड, हेमजापुर और बाहाचौकी पंचायत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया. उन्होंने प्रभावित परिवारों से ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की. साथ ही मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर रखने का निर्देश दिया. अंचलाधिकारी ने कहा कि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिसके कारण प्रखंड की तीन पंचायतों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रभावित पंचायतों में ग्रामीणों की मांग के अनुसार नाव उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है. जिलाधिकारी के निर्देश के बाद प्रभावित परिवारों के बीच पॉलीथिन शीट का भी वितरण कराया जाएगा.