Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3189797
Zee Bihar JharkhandBH Munger

मुंगेर के लिए ऐतिहासिक क्षण: 69 साल बाद मनाया जाएगा स्वामी सत्यानंद सरस्वती का पदार्पण महोत्सव, पहली बार पधारेंगे भगवान तिरुपति बालाजी

मुंगेर के लिए ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि 69 साल बाद 5 और 6 मई को स्वामी सत्यानंद सरस्वती का पदार्पण महोत्सव मनाया जाएगा. इसके लिए श्री तिरुपति बालाजी की उत्सव मूर्ति 4 मई को मुंगेर पहुंचेगी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 23, 2026, 02:09 PM IST

Trending Photos

मुंगेर पदार्पण महोत्सव
मुंगेर पदार्पण महोत्सव

Munger News: योग नगरी मुंगेर की धरती पर 69 साल बाद पहली बार 5-6 मई को स्वामी सत्यानंद सरस्वती का मुंगेर में पदार्पण महोत्सव मनाया जायेगा. सबसे बड़ा संयोग है कि इस अवसर पर आंध्र प्रदेश से सड़क मार्ग से चल कर भगवान श्री तिरुपति बालाजी की उत्सव मूर्ति मुंगेर पहुंच रही है. इस ऐतिहासिक क्षण को मुंगेरवासियों के लिए यादगार बनाने को लेकर योगाश्रम प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. जिलाधिकारी निखिल धनराज, बिहार योग विद्यालय के स्वामी शिवध्यानम सरस्वती और आयोजन मंडली के गौरव शर्मा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में पूरे कार्यक्रम से पत्रकारों को अवगत कराया.

इस मौके पर जिलाधिकारी  निखिल धनराज निप्पाणीकर ने कहा कि यह आयोजन केवल मुंगेर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है. उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा. इसमें मुंगेर के ऐतिहासिक स्थलों और मंदिरों की आकृतियों को आकाश में प्रदर्शित किया जाएगा. इसके लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली गई है. कार्यक्रम की पूर्व संध्या पांच मई को शाम 7 से 8 बजे तक पोलो मैदान में 350 ड्रोन के माध्यम से आकर्षक शो प्रस्तुत किया जाएगा. इस शो में मुंगेर की सांस्कृतिक विरासत और योग परंपरा की झलक देखने को मिलेगी. आयोजकों के अनुसार, यह ड्रोन शो बिहार में अपनी तरह का अनूठा आयोजन होगा. भगवान श्री तिरुपति बालाजी की उत्सव मूर्ति चार मई को ही मुंगेर पहुंच जाएगी. इसके बाद पांच मई को ड्रोन शो के दौरान भी विशेष प्रस्तुति दी जाएगी.

आयोजन मंडली के गौरव शर्मा और योग विद्यालय के स्वामी शिवध्यानम सरस्वती ने बताया कि ड्रोन शो का मुख्य केंद्र पोलो मैदान ही रहेगा. यहां बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है. गौरतलब है कि छह मई 1957 को स्वामी सत्यानन्द सरस्वती पहली बार एक परिव्राजक संन्यासी के रूप में मुंगेर आए थे. उनके आगमन से ही मुंगेर में योग की अलख जगी और 1963 में बिहार योग विद्यालय की स्थापना हुई. उनके संकल्प का ही परिणाम था कि वर्ष 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने मुंगेर को योग नगरी घोषित किया. इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए 69 वर्षों बाद पहली बार इस दिवस को बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है. छह मई को पादुका दर्शन परिसर उत्तरवाहिनी गंगा तट पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा. इस अवसर पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम से आए विद्वान आचार्य श्रीनिवास कल्याणोत्सवम समस्त धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: समस्तीपुर में दम तोड़ती पान की महक; कभी उजियारपुर की पहचान हुआ करता था 'पतेलिया पान'

साथ ही, नगरवासियों की सुविधा के लिए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक विभिन्न चैनलों और पोलो मैदान में किया जाएगा. वहीं, शाम चार से छह बजे तक श्रद्धालुओं के लिए भगवान श्री तिरुपति बालाजी के प्रत्यक्ष दर्शन की व्यवस्था की गई है. यह पहला अवसर है जब भगवान तिरुपति बालाजी का बिहार में इस प्रकार आगमन हो रहा है. स्वामी सत्यानंद सरस्वती, स्वामी शिवानंद सरस्वती और स्वामी निरंजनानंद सरस्वती की परंपरा से जुड़े इस आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार, मुंगेर

TAGS

Bihar NewsMunger

Trending news

Muzaffarpur News
बहन के घर आया था युवक... फिर कुछ लोगों ने कर दी पिटाई, हो गई मौत, पुलिस फोर्स तैनात
The Raxaul Files
साहिल ने कितना जबर्दस्त ब्रेनवाश किया था कि नाबालिग हिंदू लड़की रखने लगी थी रोजा!
Bihar News
शराब तस्कारी में फरार चल रहा भसुर, पुलिस पहुंची तो छोटे भाई की पत्नी चढ़ गई टावर पर
Muzaffarpur Railway Station
मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नं. 1 पर लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी
patna crime
स्कूल जाने से पहले दूध लाने गई थी 10 साल की मासूम, अब कंबल में लिपटा मिला शव
Muzaffarpur Crime
डेढ़ साल का 'झूठा सम्मान' और फिर कत्ल! मुजफ्फरपुर में साले ने ही की जीजा की हत्या
Teachers government
मास्टर साहब अगर स्कूल में फोन चलाएंगे तो नप जाएंगे, डीएम ने दी सख्त चेतावनी
Bihar Chief Secretary
बिहार में 9:30 से 6 तक काम, 1 से 2 लंच ब्रेक और महिलाओं के लिए स्पेशल इंतजाम
Bihar News
Bihar Breaking News Live: तेजस्वी यादव पर भड़क गए डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव, बोले- आप क्या हैं?
Motihari News
मोतिहारी में नोट डबलिंग गैंग का पर्दाफाश, बर्खास्त सिपाही बना था फर्जी दरोगा