/मुंगेर में करंट का कहर: बिहार पुलिस जवान, रेलकर्मी और किसान की मौत, 3 परिवारों में पसरा मातम

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मुंगेर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 2 अगस्त, 2026 दिन रविवार को करंट लगने से बिहार पुलिस के एक जवान, रेलकर्मी और एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई. अलग-अलग हुई इन घटनाओं से तीन परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. पहली घटना बरियारपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव की है. यहां करंट की चपेट में आने से चाचा-भतीजे की मौत हो गई. मृतकों की पहचान 39 वर्षीय पंकज कुमार, पिता रामदेव साह, और 28 वर्षीय अमन कुमार, पिता राजकुमार साह के रूप में हुई है. पंकज कुमार जमालपुर रेल कारखाना में हेल्पर के पद पर कार्यरत थे, जबकि अमन कुमार बिहार पुलिस में सिपाही थे और समस्तीपुर जिले में एक डीएसपी के बॉडीगार्ड के रूप में तैनात थे.
बताया जाता है कि शनिवार रात गांव में बिजली आपूर्ति बाधित थी. रविवार सुबह दोनों बजरंगबली स्थान के समीप बिजली के पोल पर चढ़कर तार ठीक करने का प्रयास कर रहे थे. इसी दौरान वे करंट की चपेट में आ गए और नीचे गिर पड़े. स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों को पहले नजदीकी चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सफियासराय स्थित एक निजी अस्पताल रेफर किया गया. वहां से उन्हें मुंगेर सदर अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.
ग्रामीणों ने बताया कि दोनों रिश्ते में चाचा-भतीजे थे, लेकिन उनके बीच गहरा स्नेह था. अमन कुमार एक दिन पूर्व ही अवकाश पर गांव पहुंचे थे और आज ही बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए पैदल कांवर यात्रा पर जाने वाले थे. उनकी शादी दो वर्ष पूर्व खगड़िया जिले की रुचि कुमारी से हुई थी. वहीं, पंकज कुमार अपने पीछे पत्नी सोनी कुमारी समेत परिजनों को छोड़ गए हैं. घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया. पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है.
दूसरी, घटना टेटिया बंबर थाना क्षेत्र के चम्पाचक गांव में हुई. यहां 61 वर्षीय किसान जेहल सिंह अपने खेत में धान की सिंचाई कर रहे थे. सिंचाई पूरी होने के बाद जब वे समरसेबल पंप बंद करने गए, तभी करंट की चपेट में आ गए. मौके पर मौजूद अन्य किसानों ने उन्हें तत्काल स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही टेटिया बंबर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और परिजनों के बयान के आधार पर यूडी कांड दर्ज करते हुए शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेज दिया. एक ही दिन जिले में करंट लगने से तीन लोगों की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार