/मुंगेर में करंट का कहर: बिहार पुलिस जवान, रेलकर्मी और किसान की मौत, 3 परिवारों में पसरा मातम

मुंगेर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 2 अगस्त, 2026 दिन रविवार को करंट लगने से बिहार पुलिस के एक जवान, रेलकर्मी और एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई. अलग-अलग हुई इन घटनाओं से तीन परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. पहली घटना बरियारपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव की है. यहां करंट की चपेट में आने से चाचा-भतीजे की मौत हो गई. मृतकों की पहचान 39 वर्षीय पंकज कुमार, पिता रामदेव साह, और 28 वर्षीय अमन कुमार, पिता राजकुमार साह के रूप में हुई है. पंकज कुमार जमालपुर रेल कारखाना में हेल्पर के पद पर कार्यरत थे, जबकि अमन कुमार बिहार पुलिस में सिपाही थे और समस्तीपुर जिले में एक डीएसपी के बॉडीगार्ड के रूप में तैनात थे.