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मुंगेर में करंट का कहर: बिहार पुलिस जवान, रेलकर्मी और किसान की मौत, 3 परिवारों में पसरा मातम

Munger News: मुंगेर जिले के कई थाना क्षेत्रों में रविवार का दिन हादसों का रविवार साबित हुआ. अलग-अलग स्थानों पर करंट लगने के कारण बिहार पुलिस के एक सिपाही, जमालपुर रेल कारखाना के एक कर्मचारी और एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 02, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:49 PM IST
मुंगेर में करंट का कहर: बिहार पुलिस जवान, रेलकर्मी और किसान की मौत, 3 परिवारों में पसरा मातम
Image Credit: (Photo-AI) मुंगेर में रविवार बना काला दिन!

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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