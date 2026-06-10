Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Munger
  • /सिपाही भर्ती परीक्षा घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, मुंगेर से 15 आरोपित दबोचे गए, पटना पुलिस ले गई साथ

सिपाही भर्ती परीक्षा घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, मुंगेर से 15 आरोपित दबोचे गए, पटना पुलिस ले गई साथ

Munger News: तारापुर अनुमंडल से संग्रामपुर थाना क्षेत्र के ददरीजाला निवासी सन्नू कुमार, हरपुर थाना क्षेत्र से बलराम कुमार और मिथुन कुमार, तारापुर थाना क्षेत्र के काजीचक मिल्की निवासी राहुल कुमार, मोहंगंज निवासी सुभाष पासवान और महापुर निवासी रामजीवन कुमार तांती को गिरफ्तार किया गया है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 10, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:37 PM IST
सिपाही भर्ती परीक्षा घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, मुंगेर से 15 आरोपित दबोचे गए, पटना पुलिस ले गई साथ
Image Credit: मुंगेर से 15 आरोपित दबोचे गए, पटना पुलिस ले गई साथ

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सरकार की बैंकों को दो-टूक, 6 महीने में सुधारें परफॉर्मेंस, वरना डिपॉजिट पर लगेगी रोक
Bihar Finance Minister27 min ago
2
Jehanabad police1 hr ago
3
CM Samrat Choudhary1 hr ago
4
Haji Parvez Siddiqui1 hr ago
5
Motihari News3 hrs ago