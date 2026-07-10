/मुंगेर सड़क हादसा: खड़गपुर-जमुई मार्ग पर खड़ी ट्रक से टकराई बाइक, युवक का सिर कुचला, मौके पर ही मौत

सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकराई बाइक

इसी दौरान रायपुरा बाजार के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक वाहन से बचने के प्रयास में उनकी बाइक सड़क किनारे खड़ी ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गोपाल कुमार तांती की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई. वहीं, बाइक पर पीछे बैठे चाचा कुंदन तांती को मामूली चोट भी नहीं आई. घटना की सूचना मिलने पर डायल-112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को हवेली खड़गपुर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले गई, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे की खबर सुनकर मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे. जैसे ही उन्हें गोपाल की मौत का पता चला, अस्पताल परिसर में चीख-पुकार और मातम छा गया.