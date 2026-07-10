/मुंगेर सड़क हादसा: खड़गपुर-जमुई मार्ग पर खड़ी ट्रक से टकराई बाइक, युवक का सिर कुचला, मौके पर ही मौत

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मुंगेर में गुरुवार (9 जुलाई, 2026) देर रात खड़गपुर-जमुई मुख्य मार्ग पर रायपुर बाजार के पास एक भयानक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि युवक का सिर पूरी तरह कुचल गया और उसका शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. मृतक की पहचान प्रखंड क्षेत्र के मुजफ्फरगंज मुढ़ेरी गांव निवासी जोधा तांती के 30 वर्षीय बेटे गोपाल कुमार तांती के रूप में हुई है. मिली जानकारी के अनुसार, गोपाल अपने चाचा कुंदन तांती के साथ बाइक से मंगनीयातरी गांव बकरी खरीदने जा रहे थे.
सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकराई बाइक
इसी दौरान रायपुरा बाजार के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक वाहन से बचने के प्रयास में उनकी बाइक सड़क किनारे खड़ी ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गोपाल कुमार तांती की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई. वहीं, बाइक पर पीछे बैठे चाचा कुंदन तांती को मामूली चोट भी नहीं आई. घटना की सूचना मिलने पर डायल-112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को हवेली खड़गपुर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले गई, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे की खबर सुनकर मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे. जैसे ही उन्हें गोपाल की मौत का पता चला, अस्पताल परिसर में चीख-पुकार और मातम छा गया.
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
पत्नी, माता-पिता और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गईं और पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया. ग्रामीणों ने बताया कि गोपाल कुमार तांती मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. वह अपने पीछे पत्नी, तीन छोटे पुत्र और एक पुत्री को छोड़ गए हैं. परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य की मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर भेज दिया और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार