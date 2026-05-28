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Munger News: 25 मई से लापता RPF जवान का संदिग्ध अवस्था में मिला शव, पैतृक गांव महमदा में पसरा मातम

Munger News: 25 मई से लापता RPF जवान धर्मेंद्र कुमार का संदिग्ध अवस्था में शव मिला. इस घटना के बाद से ही पैतृक गांव महमदा में मातम पसरा हुआ है. मिली जानकारी के अनुसार, धर्मेंद्र कुमार 25 मई की शाम से लापता थे.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 28, 2026, 07:05 PM IST

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Munger News: 25 मई से लापता RPF जवान का संदिग्ध अवस्था में मिला शव
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Munger News: पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन अंतर्गत भागलपुर–साहेबगंज रेलखंड के बीच लैलख स्टेशन पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल आरक्षी धर्मेंद्र कुमार (48 वर्षीय ) की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई. गुरुवार (27 मई, 2026) को पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही उनका शव मुंगेर जिले के नया रामनगर थाना क्षेत्र स्थित पैतृक गांव महमदा पहुंचा, परिजनों के बीच चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों के अनुसार, धर्मेंद्र कुमार 25 मई की शाम से लापता थे. परिजनों के लगातार संपर्क करने के प्रयास विफल रहने पर अनहोनी की आशंका जताई गई और इसकी सूचना आरपीएफ और स्थानीय पुलिस को दी गई.

इसके बाद खोजबीन शुरू की गई. दो दिनों की तलाश के बाद 27 मई की शाम लैलख स्टेशन से करीब साढ़े तीन किलोमीटर दूर रेल पटरी के किनारे स्थित एक तालाब से उनका शव बरामद किया गया. परिजनों के अनुसार, शव नग्न अवस्था में पाया गया, शरीर और गले पर कई स्थानों पर गहरे जख्म के निशान थे. इस स्थिति ने मामले को और अधिक संदिग्ध बना दिया है. परिजनों का आरोप है कि अज्ञात अपराधियों ने पहले उनका अपहरण किया, फिर बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी. परिजनों ने यह भी बताया कि मृतक की वर्दी, मोबाइल फोन और सोने की अंगूठी गायब हैं, जिससे लूटपाट के बाद हत्या की आशंका भी व्यक्त की जा रही है.

परिजनों के अनुसार, 25 मई की शाम करीब 8 बजे धर्मेंद्र कुमार ने अपनी पत्नी रानी देवी से वीडियो कॉल के माध्यम से अंतिम बार बातचीत की थी. उस दौरान उन्होंने बताया था कि वे ड्यूटी के लिए जा रहे हैं और पत्नी को खाना खाकर आराम करने की सलाह दी थी. इसके बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो गया. 26 मई की सुबह जब संपर्क नहीं हो सका तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने रेलवे में कार्यरत परिचितों के माध्यम से आरपीएफ अधिकारियों को सूचना दी. सूचना मिलते ही आरपीएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर तलाश अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 27 मई को शव बरामद किया गया. पहचान में कठिनाई होने के बावजूद परिजनों ने चांदी की अंगूठी के आधार पर शव की पुष्टि की.

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भागलपुर में पोस्टमार्टम होने के बाद गुरुवार को शव परिजनों को सौंप दिया गया. गांव पहुंचने पर जमालपुर आरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए शव को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनियारचक महेशपुर गंगा घाट ले जाया गया, जहां पूरे विधि-विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. घटना को लेकर आरपीएफ कमांडेंट हीरा प्रसाद सिंह ने बताया कि कांस्टेबल आरक्षी के लापता होने की सूचना मिलते ही खोजबीन शुरू कर दी गई थी. प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि घटना के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि धर्मेंद्र कुमार अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं. इस घटना से परिवार समेत पूरा गांव में शोक का माहौल है.

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