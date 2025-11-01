6 महीने पहले हुई थी शादी, छठ के बाद विधवा हो गई, कुएं से मिला पति का शव

Munger News: मुंगेर जिले के धरहरा थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में शनिवार की सुबह एक युवक का शव कुंए से बरामद होने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान 20 वर्षीय करण कुमार के रूप में हुई है. वह मूल रूप से लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र निवासी महेश महतो का पुत्र था.

वह बचपन से ही मोहनपुर गांव स्थित नाना लखन मंडल के यहां रह रहा था. करण कुमार 28 अक्टूबर छठ पूजा के दिन से लापता था. शनिवार सुबह मोहनपुर के खुशहालपुर बहियार स्थित एक कुंए में स्थानीय किसान ने शव देखा. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

धरहरा थानाध्यक्ष चंदन कुमार सिंह ने बताया कि युवक की मौत कुंए में डूबने से हुई प्रतीत होती है. मामले में अनुसंधान जारी है. करीब छह महीने पहले ही करण की शादी पचरुखी गांव में नेहा कुमारी से हुई थी.

मौत की खबर मिलते ही पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. पत्नी नेहा कुमारी सिसकते हुए बोली हमारी शादी को अभी छह महीने भी नहीं हुए थे. छठ बाद ससुराल आने को कहा था, लेकिन वह नहीं आए और उनकी मौत की खबर आई.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

