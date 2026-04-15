BPSC AEDO परीक्षा में सेंध! मुंगेर में नौकरी के सौदागरों का भंडाफोड़, 22 गिरफ्तार, 20 लाख में बिक रही थी सीट

BPSC AEDO Exam Fraud News: बिहार के मुंगेर जिले में बीपीएससी (BPSC) द्वारा आयोजित सहायक शिक्षा विकास अधिकारी (AEDO) की परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर हो रहे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है, जो अभ्यर्थियों से लाखों रुपये लेकर उन्हें परीक्षा पास कराने का ठेका लेता था. इस मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड, लाइनर और परीक्षार्थियों समेत कुल 22 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

15 से 20 लाख में बिक रही थी सरकारी नौकरी

मुंगेर के 20 परीक्षा केंद्रों पर 14 और 15 अप्रैल को आयोजित इस परीक्षा में सेटिंग का खेल चल रहा था. जांच में यह बात सामने आई है कि गिरोह का सरगना हर अभ्यर्थी से परीक्षा पास कराने के नाम पर 15 से 20 लाख रुपये वसूलता था. सौदा तय होने के बाद अभ्यर्थी कुछ अग्रिम राशि मास्टरमाइंड के बैंक खाते में भेज देते थे. पुलिस ने मास्टरमाइंड सूजल कुमार को उसके घर भगतचौकी से गिरफ्तार किया, जबकि तीन अन्य लाइनर समीर, प्रियांशू और प्रशांत को शहर के एक होटल से दबोचा गया.

हाईटेक चिप और व्हाट्सएप ग्रुप से होती थी नकल

एसपी सैयद इमरान मसूद ने इस गोरखधंधे के काम करने के तरीके के बारे में सनसनीखेज खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि मास्टरमाइंड सूजल परीक्षा केंद्रों पर तैनात बायोमेट्रिक ऑपरेटरों के साथ सांठगांठ रखता था. लाइनर ऑपरेटर की मदद से परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल ले जाते थे और बायोमेट्रिक के बहाने प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर मास्टरमाइंड को भेजते थे. वहां से उत्तर तैयार कर वापस लाइनर के मोबाइल पर भेजा जाता था. पुलिस ने गिरफ्तार लाइनरों के पास से छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक चिप बरामद किए हैं, जिनमें प्रश्न पत्र और उनके हल किए हुए उत्तर पाए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कोचिंग सेंटर और व्हाट्सएप सिंडिकेट की जांच

जांच के दौरान मास्टरमाइंड के मोबाइल में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिला है, जिसमें बिहार के कई अलग-अलग जिलों के सैकड़ों अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पाए गए हैं. इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि यह गिरोह पूरे प्रदेश में सक्रिय है. इसके अलावा, मुंगेर के एक नामचीन कोचिंग सेंटर की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है. गिरफ्तार किए गए सभी 18 परीक्षार्थी इसी कोचिंग सेंटर के माध्यम से गिरोह के संपर्क में आए थे. पुलिस ने कोचिंग संचालक की पहचान कर ली है और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

केंद्राधीक्षक पर गिरी गाज, लापरवाही में केस दर्ज

इस फर्जीवाड़े में केवल बाहरी गिरोह ही नहीं, बल्कि परीक्षा केंद्र पर तैनात अधिकारियों की लापरवाही और संलिप्तता भी सामने आई है. उपेन्द्र ट्रेनिंग स्कूल परीक्षा केंद्र की केंद्राधीक्षक और विशिष्ट शिक्षिका अर्चना कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने नियमों के विरुद्ध जाकर बायोमेट्रिक ऑपरेटर को परीक्षा केंद्र के भीतर एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी. जिलाधिकारी (DM) के औचक निरीक्षण के दौरान जब ऑपरेटर के पास मोबाइल मिला, तो उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए केंद्राधीक्षक पर केस दर्ज करने का आदेश दिया.

ये भी पढ़ें- मुकेश सहनी ने सम्राट चौधरी को दी बधाई, कहा- '...विकास के नए आयाम छुएगा बिहार'

22 लोग गिरफ्तार, पुलिस खंगाल रही है पूरा नेटवर्क

मुंगेर पुलिस ने अब तक इस मामले में मास्टरमाइंड सूजल कुमार, लाइनर समीर, प्रियांशू, प्रशांत और 18 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया है. इन सभी के खिलाफ जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) के आवेदन पर मुफ्फसिल थाना में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. एसपी ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मिले अन्य सुरागों पर काम किया जा रहा है और जल्द ही इस मामले में राज्य स्तर के किसी बड़े रैकेट का खुलासा होने की उम्मीद है. पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि इस सिंडिकेट में और कौन-कौन से बड़े नाम शामिल हैं.

इनपुट - प्रशांत कुमार