बीजेपी-बीएसपी की जुगलबंदी ने बदला चुनावी गणित, क्या तारापुर में चमकेगा सम्राट का सितारा!

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से ठीक एक दिन पहले तारापुर सीट पर सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है. बसपा के प्रत्याशी आशीष आनंद ने अचानक बीजेपी उम्मीदवार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 07, 2025, 09:02 AM IST

तारापुर में चमकेगा सम्राट का सितारा! (File Photo)
तारापुर में चमकेगा सम्राट का सितारा! (File Photo)

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान 6 नवंबर, 2025 दिन गुरुवार को हुआ. वहीं, तारापुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान से ठीक एक दिन पहले एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर सामने आया है. उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती की पार्टी बसपा के प्रत्याशी आशीष आनंद ने अचानक बीजेपी के उम्मीदवार सम्राट चौधरी को अपना समर्थन कर दिया. इस ऐलान के बाद बिहार की सियासत में सनसनी मच गई.

बीएसपी ने तारापुर के चुनावी समीकरणों को बदल
आशीष आनंद के इस चौंकाने वाले कदम ने न सिर्फ तारापुर के चुनावी समीकरणों को बदल दिया है, बल्कि राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. बसपा प्रत्याशी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह फैसला लेने का दावा किया है. उन्होंने बसपा के सभी मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में जमकर मतदान करने की अपील की है.

तारापुर की चुनावी जंग दिलचस्प
आखिरी समय में बसपा के वोट बीजेपी खेमे में जाने से जीत-हार का अंतर प्रभावित हो सकता है. इस वजह से तारापुर की चुनावी जंग दिलचस्प हो गई है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह फैसला वोटिंग के नतीजों पर महत्वपूर्ण असर डालने की पूरी संभावना है.

पहले चरण में 64.46 प्रतिशत मतदान
दरअसल, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद गुंज्याल ने गुरुवार को बताया कि विधानसभा चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. राज्य में लगभग 64.46 प्रतिशत मतदान हुआ. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 2025 के विधानसभा चुनावों में मतदान 2000 के विधानसभा चुनावों के बाद से सबसे अधिक रहा है. 2000 में मतदान प्रतिशत 62.57 प्रतिशत था.

