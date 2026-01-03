Munger News: डीजे और भोजपुरी गानों के साथ निकली बुधिया देवी की शवयात्रा, बेटे ने कहा- यही थी मां की इच्छा

Munger News: आमतौर पर माता-पिता या परिजनों के निधन पर शोक, मौन और गमगीन माहौल देखने को मिलता है, लेकिन शुक्रवार (2 जनवरी) को मुंगेर में निकली एक शवयात्रा ने सभी को हैरानी में डाल दिया. नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 43, हेरू दियारा निवासी 95 वर्षीय वृद्धा बुधिया देवी के निधन पर उनके पुत्र द्वारा लगभग पांच किलोमीटर लंबी शवयात्रा निकाली गई, जो अपनी अनोखी शैली के कारण पूरे रास्ते चर्चा का विषय बनी रही.

आश्चर्यचकित रह गए लोग

शवयात्रा के दौरान डीजे पर तेज आवाज में भोजपुरी गीत बजाए गए. डीजे की धुन पर कुछ लोग नाचते हुए आगे बढ़ते नजर आए. इतना ही नहीं, शवयात्रा के आगे और बीच में आधा दर्जन घोड़े भी शामिल थे, जिन्हें संगीत की धुन पर चलाया जा रहा था. इस असामान्य दृश्य को देखकर रास्ते में खड़े लोग आश्चर्यचकित होते रहे और तरह-तरह की चर्चाएं करते दिखे. मृतका के पुत्र जोगेंद्र यादव ने बताया कि उनकी मां बुधिया देवी का निधन गुरुवार की शाम हृदयगति रुकने से हुआ था. वे अपने पीछे छह पुत्रों सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गई हैं.

मां की इच्छा के अनुरूप

डीजे और घोड़ों के साथ शवयात्रा निकाले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सब उनकी मां की इच्छा के अनुरूप किया गया. शोक की पारंपरिक परिभाषा से हटकर निकली यह शवयात्रा समाज में व्यक्तिगत आस्था, इच्छा और सामाजिक मर्यादाओं को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है. बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं जब किसी शवयात्रा में ऐसा कुछ किया गया हो, इससे पहले भी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

