/मुंगेर: तारापुर-असरगंज को सीएम सम्राट की सौगात, 10 मॉडल स्कूल, आधुनिक लाइब्रेरी और लैब का किया उद्घाटन

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज (28 जुलाई, 2026) मुंगेर के तारापुर और असरगंज के दौरे के दौरान शिक्षा, सुरक्षा और पेयजल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया. मुख्यमंत्री ने तारापुर ब्लॉक की लौना पंचायत स्थित प्लस-टू किसान वैदिक हाई स्कूल में एक मॉडल स्कूल का उद्घाटन किया. साथ ही, उन्होंने तारापुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे दस मॉडल स्कूलों की शुरुआत की और स्कूल की लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम और आधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया. इसके बाद उन्होंने एक क्लासरूम का दौरा किया, छात्रों से बातचीत की और उनकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में जानकारी ली. इसके बाद, उन्होंने हरपुर में करोड़ों रुपये की लागत से तैयार 'मॉडल पुलिस स्टेशन' की नई इमारत का उद्घाटन और अवलोकन किया.
राजकीय डिग्री महाविद्यालय का उद्घाटन
इसके बाद मुख्यमंत्री ने रामानंद एवं पारसीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय जलालाबाद असरगंज परिसर में नवनिर्मित राजकीय डिग्री महाविद्यालय का उद्घाटन और शैक्षणिक गतिविधियों की शुरुआत किया. इस मौके पर उन्होंने तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए शिक्षा, रोजगार और आधारभूत संरचना से जुड़े कई बड़े घोषणाएं की. असरगंज में रामानंद और परसीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय से राजकीय डिग्री महाविद्यालय में पठन-पाठन का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी बीएड कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से डिग्री महाविद्यालय खोले जाएंगे, ताकि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़े.
14 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा स्थायी भवन
मुख्यमंत्री ने कहा कि असरगंज में डिग्री कॉलेज की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी. अब 14 करोड़ रुपये की लागत से कॉलेज का स्थायी भवन बनेगा. परिसर के आसपास खेल मैदान विकसित करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला प्रशासन को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 211 डिग्री कालेज खोले जा चुके थे. असरगंज कालेज के शुभारंभ के साथ यह संख्या बढ़कर 212 हो गई है. सभा में मुख्यमंत्री ने तारापुर के विकास को लेकर भी कई घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र के एक-एक बेरोजगार युवक-युवती की पहचान कर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा. क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन चिह्नित की जा रही है. असरगंज के अमैया, बैजलपुर और कर गांव के आसपास प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है.
मॉडल स्कूलों का किया जा रहा तेजी से विकास
शिक्षा व्यवस्था में सुधारों का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य भर में मॉडल स्कूलों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है. मंगलवार को 10 नए मॉडल स्कूलों के उद्घाटन के बाद, ऐसे स्कूलों की कुल संख्या 561 हो गई है. इन स्कूलों में लाइव क्लास, डिजिटल लर्निंग और NEET और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष व्यवस्था होगी. उन्होंने यह भी घोषणा की कि बिहार के सभी स्कूलों में शनिवार को आधे दिन की पढ़ाई होगी. बता दें कि इस अवसर पर DGP विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार, मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा, DIG राकेश कुमार, मुंगेर के जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पणिकर, पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद और स्थानीय जन-प्रतिनिधि मौजूद रहे.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार