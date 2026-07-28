/मुंगेर: तारापुर-असरगंज को सीएम सम्राट की सौगात, 10 मॉडल स्कूल, आधुनिक लाइब्रेरी और लैब का किया उद्घाटन

14 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा स्थायी भवन

मुख्यमंत्री ने कहा कि असरगंज में डिग्री कॉलेज की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी. अब 14 करोड़ रुपये की लागत से कॉलेज का स्थायी भवन बनेगा. परिसर के आसपास खेल मैदान विकसित करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला प्रशासन को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 211 डिग्री कालेज खोले जा चुके थे. असरगंज कालेज के शुभारंभ के साथ यह संख्या बढ़कर 212 हो गई है. सभा में मुख्यमंत्री ने तारापुर के विकास को लेकर भी कई घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र के एक-एक बेरोजगार युवक-युवती की पहचान कर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा. क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन चिह्नित की जा रही है. असरगंज के अमैया, बैजलपुर और कर गांव के आसपास प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है.