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मुंगेर: तारापुर-असरगंज को सीएम सम्राट की सौगात, 10 मॉडल स्कूल, आधुनिक लाइब्रेरी और लैब का किया उद्घाटन

मुंगेर जिले के तारापुर और असरगंज को सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी सौगात दी है. उन्होंने 10 मॉडल स्कूलों का उद्घाटन किया. साथ ही, आधुनिक लाइब्रेरी और लैब का भी उद्घाटन किया. इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य के सभी बीएड कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से डिग्री महाविद्यालय खोले जाएंगे, ताकि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़े.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 28, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:46 PM IST
मुंगेर: तारापुर-असरगंज को सीएम सम्राट की सौगात, 10 मॉडल स्कूल, आधुनिक लाइब्रेरी और लैब का किया उद्घाटन
Image Credit: मुंगेर: तारापुर-असरगंज को सीएम सम्राट की सौगात (@samrat4bjp)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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