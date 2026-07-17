/मुंगेर में स्कूल की लाइब्रेरी में कंप्यूटर शिक्षक ने 8वीं की छात्रा संग बनाया संबंध, पुलिस ने हिरासत में लिया

मामले की जानकारी मिलते ही विद्यालय प्रशासन ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. बाद में डायल 112 को सूचना दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस छात्रा और आरोपित कंप्यूटर शिक्षक को पूछताछ के लिए थाने ले आयी. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. घटना को लेकर विद्यालय और आसपास के क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच और पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.



बताया जाता है कि पीड़ित युवती 8वीं क्लास की छात्रा है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि विद्यालय के कंप्यूटर शिक्षक आशीष कुमार ने विगत दो महीने पहले मेरी पुत्री को बहला- फुसलाकर स्कूल के पुस्तकालय में ले जाकर यौन संबंध बनाया, जिसके बाद कुछ दिनों बाद जब बच्ची को व्यवहार में अंतर आने लगा, तो उससे पूछताछ किया गया. इसके बाद पूरी घटना का खुलासा हुआ.