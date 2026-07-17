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मुंगेर में स्कूल की लाइब्रेरी में कंप्यूटर शिक्षक ने 8वीं की छात्रा संग बनाया संबंध, पुलिस ने हिरासत में लिया

Munger News: पीड़ित परिवार का आरोप है कि विद्यालय के कंप्यूटर शिक्षक आशीष कुमार ने विगत दो महीने पहले मेरी पुत्री को बहला- फुसलाकर स्कूल के पुस्तकालय में ले जाकर यौन संबंध बनाया, जिसके बाद कुछ दिनों बाद जब बच्ची को व्यवहार में अंतर आने लगा, तो उससे पूछताछ किया गया. इसके बाद पूरी घटना का खुलासा हुआ.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 17, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:51 PM IST
मुंगेर में स्कूल की लाइब्रेरी में कंप्यूटर शिक्षक ने 8वीं की छात्रा संग बनाया संबंध, पुलिस ने हिरासत में लिया
Image Credit: (Z News) मध्य विद्यालय में छात्रा ने कंप्यूटर शिक्षक पर लगाया गंभीर आरोपSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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