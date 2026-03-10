'लोकसभा स्पीकर नहीं, नेता विरोधी दल के खिलाफ लाया जाना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव', केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बड़ा बयान

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने जोरदार स्पीच दिया. उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना है उनपर सीधा निशाना साधा. ललन सिंह ने हमारी माने तो लोकसभा स्पीकर नहीं, नेता विरोधी दल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए. उन्होंने सीधे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा. ललन सिंह ने अपने स्पीच में कहा कि अगर आप ईमानदारी से पूछें तो विपक्ष के कई सांसद अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन उनको अपने नेता को खुश रखना है. वे बाहर तो बोलते हैं. कहते हैं कि हम मजबूर हैं. लोकतंत्र के इस मंदिर में सदन के चेयर को दबाव में रखने का एक प्रयास है.

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अपनी स्पीच के दौरान कहा कि यह लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है. लोकसभा के अध्यक्ष इस सदन के कस्टोडियन हैं. उनका दायित्व है कि इस मंदिर के सम्मान की रक्षा करें. लोकतंत्र की रक्षा करें और संविधान की रक्षा करें. यहां हम पक्ष और विपक्ष चर्चा करते हैं. किसी भी बिल पर जब हम चर्चा करते हैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों की राय, समुद्र मंथन से जो निष्कर्ष निकलता है, वो देश के 140 करोड़ जनता के हक में होता है. जब उस पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने का प्रयास कोई करता है, संसद की गरिमाको तार तार करने का प्रयास करता हो, संसद में बहस के बदले व्यवधान पैदा करने का प्रयास करता हो, तो यह देश के लोकतंत्र का ही अपमान नहीं है, बल्कि वो 140 करोड़ लोगों की भावना पर कुठाराघात करता है. यदा कदा कोई घटना हो जाए तो अलग बात है, लेकिन यह तो आदत बन गई है. फिर हमारा कस्टोडियन कष्ट में होता है. फिर उनको कभी कभी रोकना टोकना पड़ता है. हमने देखा है कि उन्होंने केवल विपक्ष को नहीं रोका और टोका है.

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्तापक्ष के सदस्यों को भी उन्होने रोका और टोका है. वे अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होते हैं तो वे सभी को रोकते और टोकते हैं. लोकतंत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों का अपना महत्व है. विपक्ष को अलग मैंडेट मिलता है और सत्तापक्ष को अलग मैंडेट मिलता है. विपक्ष से अपेक्षा होती है कि वह सकारात्मक सुझाव दे, ताकि कानून बनाने में मदद मिलती रहे. आज तक विपक्ष ऐसा करता आया है. ये सब संसद के नियमों और परंपराओं के अलावा मर्यादा का पालन करने से पूरा होता है. आज के पूरे विपक्ष को देखिए. पूरी कार्यवाही देखिए तो आधा से अधिक समय नारेबाजी और शोर शराबा में बीतता है. हमारा विपक्ष लगातार नकारात्मक रवैया अपनाए हुए है. उनको हेडलाइंस मैनेजमेंट करना होता है. इससे आपका तुष्टिकरण होता है, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता आपका मजाक उड़ाती है. गलतफहमी में न रहें. संसदीय लोकतंत्र की जो मूल भावना है, उस पर कुठाराघात होता है, जब विपक्ष की ओर से ऐसी हरकत की जाती है.

उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा के अध्यक्ष की गरिमा को आप कमजोर कर रहे हैं. जिस अध्यक्ष के खिलाफ आपने संकल्प लाया है, उसने 17वीं लोकसभा के दौरान प्रारंभ से लेकर आज तक 97 पतिशत प्रोडक्टिविटी है, जो एक इतिहास है. आजादी के बाद से लेकर आज तक यह एक रिकॉर्ड है. 17वीं लोकसभा के दौरान 5,568 सदस्यों को उन्होंने शून्यकाल में मामले उठाने दिए. 2 बजे रात तक, 4 बजे भोर तक उन्होंने सदन चलाने का काम किया. 18वीं लोकसभा में 1821 सदस्यों को शून्यकाल में मामले उठाने की अनुमति देने का काम किया. आप पुराने अध्यक्षों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए.

ललन सिंह ने कहा कि 17वीं लोकसभा में 346 घंटा अतिरिक्त समय देकर सदन चलाने का काम किया. उनके खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं. उनकी गरिमा को कमजोर करने के लिए आप अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं. विपक्ष चाहता है कि दबाव बने और दबाव में अध्यक्ष नियम और प्रक्रिया में उनको छूट देने का काम करें. उनको गलतफहमी है कि जो चेयर पर बैठते हैं, वे ऐसा नहीं करेंगे.

केंद्रीय मंत्री ने सदन में अपने स्पीच के दौरान कहा कि बहुत भाषण दे रही थीं महुआ मोइत्रा जी. इनकी नेता तब इकलौती सदस्य थीं. सोमनाथ चटर्जी तब अध्यक्ष थे और उन्होंने इनकी नेता को बोलने का मौका नहीं दिया और वे रोने लगी थीं. वे सुविधानुसान इधर उधर करती रहती हैं. जब सदन चलता है तो प्रति घंटा 1.5 करोड़ रुपये खर्च होते हैं. यह पैसा किसका है. यह देश की जनता की गाढ़ी कमाई है, जिसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं. जनता के खून पसीने की कमाई को ऐसे बर्बाद न करिए. 10 साल में 3300 करोड़ रुपयों का नुकसान इनके हंगामों और शोर शराबों के चलते हो गया. अगर ये पैसे बर्बाद न होते तो देश की जनता के लिए कानून बनता.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को और अभी के जो विरोधी दल के नेता हैं, उनको लोकतंत्र और ​संविधान विरोध विरासत में मिला है. कांग्रेस ने संविधान को तार तार करने का काम एक बार नहीं सैकड़ों बार करती रही है. सदन में संविधान की किताब लेकर आते हैं और संविधान की धजिज्यां उड़ाते रहे हैं. संवैधानिक संस्थाओं को कांग्रेस कमजोर करती रही है. राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उसमें भी व्यवधान करने का काम करते हैं. राष्ट्रपति इस देश का गौरव हैं, उनका अपमान अभी पश्चिम बंगाल में हुआ है. एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति आपके प्रदेश में जाती हैं, आपकी सरकार उनका अपमान करती है.

