Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3157065
Zee Bihar JharkhandBH Munger

ढोल पहाड़ी से सुल्तानगंज के बीच बनेगी मुख्य सड़क, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

Deputy CM Samrat Choudhary: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुंगेर में बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि ढोल पहाड़ी से सुल्तानगंज के बीच मुख्य सड़क का निर्माण कराया जाएगा. साथ ही ऐतिहासिक पहाड़ी का विकास भी किया जाएगा.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 28, 2026, 08:11 PM IST

Trending Photos

ढोल पहाड़ी से सुल्तानगंज के बीच बनेगी मुख्य सड़क, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान
ढोल पहाड़ी से सुल्तानगंज के बीच बनेगी मुख्य सड़क, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

मुंगेर: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर असरगंज प्रखंड के चोर गांव पंचायत पहुंचे. इस दौरान उन्होंने ढोल पहाड़ी स्थित दुर्गा मंदिर में विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की. मंदिर परिसर में उनके आगमन पर ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया. 

सभा को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं. चोर गांव पंचायत को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चारों दिशाओं में सड़कों का जाल बिछाया गया है, जिससे लोगों की दैनिक जीवन में सहूलियत बढ़ी है. 

उन्होंने कहा कि ढोल पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को सुल्तानगंज आने-जाने में लंबे समय से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इस समस्या को प्राथमिकता देते हुए ढोल पहाड़ी से सुल्तानगंज तक मुख्य सड़क के निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिसे जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा. सम्राट चौधरी ने कहा कि इस क्षेत्र में लोगों का रोजगार कैसे बढ़े और पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले, इसको लेकर पर्यटन विभाग को भारत सरकार से सहमति ली जा रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

उपमुख्यमंत्री ने ढोल पहाड़ी के समग्र विकास की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह पहाड़ी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जुड़ी रही है, जहां स्वतंत्रता सेनानियों का ठिकाना हुआ करता था. ऐसे महत्वपूर्ण स्थल के संरक्षण और विकास के लिए पुरातत्व विभाग से अनुमति प्राप्त कर वैज्ञानिक तरीके से कार्य कराया जाएगा.

उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलाने वाले वीर सपूतों की विरासत का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे. साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. उपमुख्यमंत्री की घोषणाओं से क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और लोगों ने विकास कार्यों को लेकर उम्मीद जताई है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

यह भी पढ़ें: आनंद मोहन ने नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले पर उठाए सवाल, बोले- बर्बाद हो जाएगा NDA

TAGS

Deputy CM Samrat ChoudharyBihar News

Trending news

Deputy CM Samrat Choudhary
ढोल पहाड़ी से सुल्तानगंज के बीच बनेगी मुख्य सड़क, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान
Anand Mohan
आनंद मोहन ने नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले पर उठाए सवाल, बोले- बर्बाद हो जाएगा NDA
patna news
बॉलीवुड सिंगर जावेद शराफत अली खान गिरफ्तार, साजिद-वाजिद का भाई बताकर की लाखों की ठगी
Jehanabad news
जहानाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लकड़ी की कुन्नी लदे ट्रक से 511 कार्टन बीयर बरामद
CCL Hospital
बोकारो में मरीज का हाथ पैर बांधकर नंगे बदन जमीन पर लिटाया, CCL अस्पताल में हंगामा
CCL Hospital
बोकारो में मरीज का हाथ पैर बांधकर नंगे बदन जमीन पर लिटाया, CCL अस्पताल में हंगामा
patna news
पटना में 50 करोड़ की ड्रग्स का खुलासा, बिहार पुलिस का सिपाही निकला गिरोह का सप्लायर
bihar board result 2026 date
बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट इस दिन होगा जारी, यहां देखें डायरेक्ट लिंक
CM nitish kumar
समृद्धि यात्रा: 24 दिन, 38 जिले और 15,498 करोड़ की सीएम नीतीश ने दी बिहार को सौगात
Motihari News
मोतिहारी में माफिया बेखौफ! आपदा को अवसर में बदलकर बोतलों में बेच रहे अवैध पेट्रोल