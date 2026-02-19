Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3115911
Zee Bihar JharkhandBH Munger

रातभर डीजे बजाया था, 1500 बकाया था, मांगने गया संचालक तो लाठी-डंडे से पीट-पीट कर मार डाला

Munger Latest News: भागलपुर के मायागंज अस्पताल में एक डीजे संचालक की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि डीजे संचालक की लाठी-डंडे से पिटाई की गई थी. जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा था.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 19, 2026, 11:18 PM IST

Trending Photos

सोनम कुमारी मृतक का पत्नी
सोनम कुमारी मृतक का पत्नी

Munger News: मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के अमैया गांव निवासी परीक्षण सिंह के 30 वर्षीय पुत्र चंदन सिंह की बुधवार रात लाठी-डंडे से पिटाई के बाद इलाज के दौरान भागलपुर में मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. परिजनों ने बताया कि चंदन सिंह डेकोरेशन और डीजे का काम करते थे. लखनपुर गांव निवासी चितरंजन कुमार के पास कुर्सी किराया के रूप में 1500 रुपये बकाया थे. करीब छह महीने बाद जब चंदन पैसे मांगने पहुंचे तो आरोपी ने पैसे देने से इनकार कर दिया. 

इसी दौरान विवाद बढ़ गया और उन पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद घायल चंदन को इलाज के लिए असरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉ. कामिनी कुमारी ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मायागंज अस्पताल, भागलपुर रेफर कर दिया. मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

बताया जाता है कि मृतक भागलपुर जिला के बाथ थाना क्षेत्र के झोझी मुसहरी में घर बनाकर रह रहे थे. मौत की खबर मिलते ही आक्रोशित परिजनों ने झोझी मुसहरी के समीप शव रखकर सड़क जाम कर दिया. परिजन आरोपी की गिरफ्तारी और उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे. करीब दो घंटे तक सड़क जाम रहा. 

Add Zee News as a Preferred Source

सूचना मिलते ही भागलपुर जिले के लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी नवनीत कुमार, बाथ थाना अध्यक्ष मंटू कुमार, सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, साहकुंड  थाना अध्यक्ष तथा सुल्तानगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने परिजनों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया, जिसके बाद जाम हटाया गया.

प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि तत्काल सहायता के रूप में परिजनों को 20 हजार रुपये का चेक दिया गया है. सरकार की ओर से मिलने वाली अन्य सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी. 

डीएसपी नवनीत कुमार ने बताया कि पुलिस बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.मृतक अपने पीछे पत्नी सोनम कुमारी और छह वर्षीय पुत्री देवासी को छोड़ गए हैं. घटना के बाद पत्नी बार-बार प्रशासन से हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाती रही और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

यह भी पढ़ें: बिना अनुमति डीजे बजाया तो होगी जेल! मंत्री ने दिए 15 दिनों में कार्रवाई के निर्देश

TAGS

Munger NewsBihar News

Trending news

Munger News
रातभर डीजे बजाया था, 1500 बकाया था, मांगने गया संचालक तो पीट-पीट कर मार डाला
Madhubani crime news
फेरीवाला बनकर करते थे रेकी, फिर ज्वेलरी शॉप में डकैती, पुलिस ने UP के गैंग को दबोचा
Mukesh Sahani
पप्पू सहनी का फेक एनकाउंटर, निषाद समाज को निशाना बनाना बंद करे पुलिस- मुकेश सहनी
Jehanabad news
जहानाबाद में CBI की तीसरी दबिश, नीट छात्रा मौत मामले में मामा से घंटों पूछताछ
Bhojpuri news
मनोज तिवारी का वादा: क्या पवन सिंह के लिए खुलेंगे संसद के उच्च सदन के दरवाजे?
Raja Sanjay Vikram Shah
रामनगर राजघराने के राजा संजय विक्रम शाह गिरफ्तार, 10 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप
land for jobs case
लैंड फॉर जॉब केस: तेज प्रताप यादव ने आरोपों से किया इनकार, कोर्ट से मिली बड़ी राहत
Mukesh Sahani
'मोटी कमाई के लिए बीजेपी खत्म करना चाहती है शराबबंदी', मुकेश सहनी का तीखा हमला
Bihar News
डिप्टी CM सम्राट चौधरी के क्षेत्र में चला बुलडोजर, सड़क किनारे से हटाया गया अतिक्रमण
Nalanda News
नालंदा बेंच-डेस्क घोटाला: JDU विधायक का अपनी ही सरकार पर बड़ा हमला