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जॉलीवुड म्यूजिक कंपनी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, जमालपुर में निदेशक के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी

दो साल पहले 50 से अधिक लोगों ने इस कंपनी के खिलाफ अलग-अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामला अभी कोर्ट में चल रहा है. इस बीच ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है.

Written ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited BySunil MIshra
Published: Aug 06, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:43 AM IST
जॉलीवुड म्यूजिक कंपनी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, जमालपुर में निदेशक के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी
Image Credit: जमालपुर में ईडी ने गुरुवार को की छापेमारी (Video Grab)

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