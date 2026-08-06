/जॉलीवुड म्यूजिक कंपनी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, जमालपुर में निदेशक के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी

जानकारी के अनुसार, आधा दर्जन से अधिक ईडी अधिकारी सुबह तड़के नया टोला फुलका पहुंचे और स्थानीय लोगों की दिनचर्या शुरू होने से पहले ही तलाशी अभियान शुरू कर दिया. टीम जितेंद्र कुमार राजीव के परिजनों के घरों में भी छापेमारी कर रही है और उनसे पूछताछ की जा रही है. बताया जा रहा है कि इस मामले में प्राथमिक आरोपी जय धन तांती और प्रिया राजीव रंजन से भी ईडी पूछताछ कर रही है. टीम दस्तावेजों, बैंक खातों और अन्य वित्तीय लेनदेन से जुड़े साक्ष्य खंगाल रही है.