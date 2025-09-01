Munger News: मुंगेर ITC यूनियन में चुनाव विवाद गहराया, कर्मचारियों ने लगाया साजिश का आरोप

Munger News: बिहार के मुंगेर के आईटीसी में मजदूर का यूनियन चुनाव को लेकर अब मामला धीरे-धीरे तूल पकड़ने लगा है. वहीं 12 सितंबर को यूनियन का चुनाव होना था, लेकिन यूनियन के अध्यक्ष अजफर शमशी और सियाराम यादव द्वारा कार्यकारिणी समिति भंग नहीं किये जाने के कारण चुनाव को रद्द कर दिया गया. इसे लेकर रविवार को आईटीसी यूनियन भवन में कर्मियों द्वार एक बैठक आयोजित की गई जिसमें. 200 से अधिक कर्मी ने इस बैठक में हिस्सा लिया.

इस बैठक में यूनियन चुनाव को लेकर रणनीति बनायी गयी. वहीं यूनियन के नेता ने कहा कि 2011 में यूनियन का चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा नेता अजफर शमशी यूनियन का अध्यक्ष बने, लेकिन अभी तक यूनियन का चुनाव नहीं हुआ है. जिसके कारण कई कर्मियों की मांग अधूरी है. उन्होंने कहा की कई बार हम लोगों ने चुनाव कराने का प्रयास किया, लेकिन यूनियन में जो अध्यक्ष पद सहित अन्य पदों पर लोग बैठे हुए उन लोगों के द्वारा चुनाव ना हो, इसे लेकर लगातार किसी न किसी तरह चुनाव को टाला जा रहा है.

वहीं आईटीसी यूनियन मजदूर के सदस्य जयराज गौतम ने बताया कि हम लोगों ने आईटीसी के अंदर यूनियन का चुनाव कराने को लेकर कई बार संघर्ष किया, लेकिन यहां पर यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष अजफर शमशी उनके सहयोगी सहित आईटीसी के कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं, जो इन लोगों के द्वारा षड्यंत्र रचे जाने के कारण अब तक आईटीसी के अंदर चुनाव नहीं हो पाया है और इस कारण जो संघर्षशील मजदूर और कर्मी है वह लोग अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते हैं. उन्होंने कहा कि बीते 12 सितंबर को चुनाव होना था लेकिन ये लोग चुनाव की तारीख को रद करवा दिया गया.

उन्होंने कहा कि हमलोगों की बातें नहीं सुनी जाएगी तो हमलोग आंदोलन करेंगे, सड़को पर उतरने का काम करेंगे, शहर में बैनर पोस्टर लगायाजाएगा और पटना में हमलोग जाकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे और अपनी हक को लेकर रहेंगे. इधर सभा स्थल पर मौजूद आईटीसी में कार्य करने वाले यूनियन के सदस्यों में जमकर नारेबाजी की जिसमे आईटीसी चुनाव चोर, गद्दी छोड़ सहित विभिन्न तरह के नारे लगाए. वहीं इस मामले पर फोन पर बातचीत के दौरान आईटीसी यूनियन के निवर्तमान अध्यक्ष सह भाजपा नेता अजफर शमशी ने बताया कि आईटीसी में जो यूनियन चुनाव होना है यह मामला कोर्ट में है जबतक कोर्ट इस पर डिसीजन नही लेते तब तक कुछ कहा नहीं का सकता है. इसे लेकर जिनको कोर्ट जाना हो वे स्वतंत्र है.

