/मुंगेर में अवैध शराब पर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग टीम पर हमला, 3 पर FIR, 1 गिरफ्तार

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मुंगेर जिला के सफियासराय थाना क्षेत्र के हसनगंज मुसहरी गांव में अवैध देसी शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर गुरुवार को कुछ लोगों ने पथराव कर दिया. अचानक हुए पथराव में उत्पाद विभाग के वाहन का शीशा टूट गया. वहीं दो पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं. घटना के बाद टीम को वापस लौटना पड़ा. वरीय अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस बल के साथ टीम दोबारा गांव पहुंची और एक महिला को गिरफ्तार किया.
बताया जा रहा है कि जिला उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि हसनगंज मुसहरी गांव में रेखा देवी अपने घर में अवैध रूप से देसी शराब की भट्ठी संचालित करती और शराब बनाती है. वांही सूचना के सत्यापन के बाद उत्पाद विभाग की सब इंस्पेक्टर रेखा कुमारी, एसआई स्वीटीश प्रिया और सुजीत कुमार पुलिस बल के साथ छापेमारी करने पहुंचे. टीम के पहुंचने की भनक लगते ही रेखा देवी मौके से फरार हो गई.
उत्पाद विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई शुरू किए जाने के दौरान कुछ ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया. पथराव में विभाग के वाहन का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया. वहीं, महिला पुलिसकर्मी लवली और सिपाही बजरंगी को हल्की चोटें आईं. स्थिति बिगड़ने पर टीम के सदस्य सफियासराय थाना लौट आए और वरीय अधिकारियों को घटना की जानकारी दी.
इसके बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम पर्याप्त संख्या में बल के साथ दोबारा हसनगंज मुसहरी पहुंची. इस दौरान पुलिस ने रोशन मांझी की पत्नी तुलसी देवी को गिरफ्तार कर लिया. उसे सफियासराय थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया.
मामले को लेकर उत्पाद विभाग के एसआई सुजीत कुमार ने सफियासराय थाना में आवेदन देकर तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. प्राथमिकी में रेखा देवी, जीतू मांझी और तुलसी देवी को नामजद किया गया है. पुलिस ने तुलसी देवी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रेखा देवी और जीतू मांझी फरार हैं.
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. साथ ही गांव में अवैध शराब के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार