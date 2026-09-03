Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Munger
  • /मुंगेर में अवैध शराब पर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग टीम पर हमला, 3 पर FIR, 1 गिरफ्तार

मुंगेर में अवैध शराब पर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग टीम पर हमला, 3 पर FIR, 1 गिरफ्तार

Munger News: अवैध शराब की भट्ठी पर छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर पथराव का मामला सामने आया है. इस हमले में वाहन का शीशा टूट गया है. हसनगंज मुसहरी में दूसरी बार टीम पहुंची.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 03, 2026, 11:48 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:48 PM IST
मुंगेर में अवैध शराब पर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग टीम पर हमला, 3 पर FIR, 1 गिरफ्तार
Image Credit: सफियासराय में उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों का पथराव (Photo- वीडियो ग्रैब)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बेंगलुरु में 4 दिवसीय बिहार महोत्सव: CM सम्राट और श्री श्री रविशंकर ने किया शुभारंभ
2
3
4
5