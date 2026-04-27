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फेसबुक चैटिंग से हुई सेटिंग: बिहारी बाबू के लिए सात समंदर पार से आई फिलीपिंस की लड़की

Bihar News: फेसबुक से शुरू हुई दोस्ती 9 वर्षों के लंबे सफर के बाद प्रेम विवाह में बदल गई. बिहार के भागलपुर में कार्यरत इंजीनियर ऋषि कुमार ने फिलीपींस की युवती सारा पाउलीन क्रूज केरियेजा से हवेली खड़गपुर के पंचबदन शिव मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की. ऑनलाइन दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता अब जीवनभर के बंधन में बदल गया, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Apr 27, 2026, 01:28 PM IST

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फेसबुक चैटिंग से हुई सेटिंग: बिहारी बाबू के लिए सात समंदर पार से आई फिलीपिंस की लड़की
फेसबुक चैटिंग से हुई सेटिंग: बिहारी बाबू के लिए सात समंदर पार से आई फिलीपिंस की लड़की

Bihar News: फेसबुक के जरिए शुरू हुई एक अनोखी प्रेम कहानी आखिरकार 9 वर्षों की लंबी दूरी और इंतजार के बाद शादी के पवित्र बंधन में बदल गई. बिहार के मुंगेर जिले के असरगंज प्रखंड के मिल्की टोला निवासी विजय साह के पुत्र ऋषि कुमार, जो वर्तमान में भागलपुर में एशियन पेंट्स कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, ने सोशल मीडिया पर शुरू हुई अपनी दोस्ती को जीवनभर के रिश्ते में बदल दिया. उनकी मुलाकात फेसबुक के माध्यम से फिलीपींस की युवती सारा पाउलीन क्रूज केरियेजा से हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच लगातार बातचीत होती गई.

करीब नौ साल तक दोनों के बीच ऑनलाइन बातचीत का सिलसिला चलता रहा, जिसमें धीरे-धीरे दोस्ती ने प्रेम का रूप ले लिया. समय के साथ दोनों ने एक-दूसरे को जीवनसाथी के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया और फिर युवती सारा फिलीपींस से बिहार पहुंची. इसके बाद दोनों ने परंपरागत रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह करने का फैसला लिया.

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रविवार को यह अनोखा विवाह हवेली खड़गपुर स्थित ऐतिहासिक पंचबदन शिव मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ. मंदिर के पुजारी ने पंचमुखी शिव को साक्षी मानकर पूरे विधि-विधान से शादी कराई. इस दौरान दोनों परिवारों के साथ-साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस अनोखे प्रेम विवाह के साक्षी बनकर इसे यादगार पल बना दिया.

विवाह के बाद दूल्हे ऋषि कुमार ने बताया कि उसे इस मंदिर में शादी करने की प्रेरणा अपने एक मित्र से मिली थी, जिसने भी यहीं विवाह किया था. इस विदेशी दुल्हन और बिहारी दूल्हे की शादी अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इस अनोखे मिलन की खूब सराहना कर रहे हैं.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

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