Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3235829
Zee Bihar JharkhandBH Munger

घोड़े पर सवार होकर आए बदमाश, रंगदारी न देने पर सोते हुए किसान को कनपटी पर मारी गोली

Munger Crime News: मुंगेर में रंगदारी नहीं देने पर किसान की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि घोड़े पर हथियार से लैश होकर बदमाश पहुंचे थे. फिलहाल, पुलिस घटना की जांच कर रही है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jun 02, 2026, 03:51 PM IST

Trending Photos

मुंगेर में रंगदारी देने से मना करने पर किसान की गोली मारकर हत्या (Photo-AI)
मुंगेर में रंगदारी देने से मना करने पर किसान की गोली मारकर हत्या (Photo-AI)

Munger News: मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टीकारामपुर स्थित बनारसी राय टोला में 1 जून, 2026 सोमवार देर रात अपराधियों ने खेत में सो रहे एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान 30 वर्षीय मंसूरी यादव, पिता जोगेशर यादव, के रूप में हुई है. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

जानकारी के अनुसार, मंसूरी यादव ट्रैक्टर चलाकर और फसलों की दौनी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. सोमवार की रात वह मक्का का दौनी का काम समाप्त करने के बाद खेत में ही फसल की रखवाली के लिए सोए हुए थे. इसी दौरान देर रात चार से पांच की संख्या में घोड़े पर सवार अपराधी वहां पहुंचे और उनकी कनपटी पर सटाकर गोली मार दी. गोली लगते ही उनकी मौके पर ही मौत हो गई. 

घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश फरार हो गए. गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक अपराधी भाग चुके थे. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

मृतक के भाई नंदन यादव ने बताया कि करीब 10 दिन पहले कुछ अपराधी सुशील यादव, रूपम यादव, चमन यादव और कुंदन यादव ने उनके भाई से रंगदारी की मांग की थी. रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. उनका आरोप है कि उसी धमकी के बाद अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया.

इधर, मुफस्सिल थानाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह ने बताया कि हत्या के कारणों की जांच की जा रही है. मृतक की पत्नी के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

यह भी पढ़ें:समस्तीपुर में दरिंदगी: 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या! बोरे में बंद मिला शव

TAGS

Munger NewsBihar News

Trending news

Munger News
घोड़े पर सवार होकर आए बदमाश, रंगदारी न देने पर सोते हुए किसान को कनपटी पर मारी गोली
bihar MLC elections
बिहार में MLC चुनाव से पहले AIMIM ने एक सीट पर ठोका दावा, तेजस्वी को याद दिलाया वादा
Bhojpur News
प्रेम-प्रसंग में किशोर को गोली मारकर किया घायल, प्रेमिका के परिजनों पर आरोप
Samastipur News
समस्तीपुर: बिना आंधी-तूफान के पुलिस गाड़ी पर गिरा पीपल का पेड़, बाल-बाल बची जान
Vaishali news
वाह रे न्याय! 1992 के गुनाह की सजा 2026 में... वैशाली के 84 साल के बुजुर्ग चले जेल
Bihar Madarsa Politics
मदरसों की जांच के आदेश पर बीजेपी और जेडीयू में खटपट, विपक्ष भी सरकार पर हमलावर
Bihar politics
'डबल इंजन की सरकार दोनों हाथों से कर रही भ्रष्टाचार', राजद विधायक का NDA पर हमला
CM Samrat Choudhary
CM सम्राट का शेखपुरा दौरा: लाभार्थियों को बांटे चेक, अपराधियों को दी चेतावनी
Patna Weather
पटना में बदलेगा मौसम का मिजाज! आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी
CM Samrat Choudhary
'सरकारी बंगले पर किसी का हक नहीं...', CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान