घोड़े पर सवार होकर आए बदमाश, रंगदारी न देने पर सोते हुए किसान को कनपटी पर मारी गोली

Munger News: मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टीकारामपुर स्थित बनारसी राय टोला में 1 जून, 2026 सोमवार देर रात अपराधियों ने खेत में सो रहे एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान 30 वर्षीय मंसूरी यादव, पिता जोगेशर यादव, के रूप में हुई है. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

जानकारी के अनुसार, मंसूरी यादव ट्रैक्टर चलाकर और फसलों की दौनी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. सोमवार की रात वह मक्का का दौनी का काम समाप्त करने के बाद खेत में ही फसल की रखवाली के लिए सोए हुए थे. इसी दौरान देर रात चार से पांच की संख्या में घोड़े पर सवार अपराधी वहां पहुंचे और उनकी कनपटी पर सटाकर गोली मार दी. गोली लगते ही उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश फरार हो गए. गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक अपराधी भाग चुके थे. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

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मृतक के भाई नंदन यादव ने बताया कि करीब 10 दिन पहले कुछ अपराधी सुशील यादव, रूपम यादव, चमन यादव और कुंदन यादव ने उनके भाई से रंगदारी की मांग की थी. रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. उनका आरोप है कि उसी धमकी के बाद अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया.

इधर, मुफस्सिल थानाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह ने बताया कि हत्या के कारणों की जांच की जा रही है. मृतक की पत्नी के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

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