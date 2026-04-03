किसानों की साल भर की मेहनत बर्बाद! बक्सर में 15 बीघा तो मुंगेर में 10 बीघा गेहूं की फसल में लगी आग, जानें कारण

Buxar-Munger Fire News: बक्सर के सिकरौल थाना क्षेत्र के जिगना गांव के बधार में आग लगने से करीब 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई. मिली जानकारी के अनुसार, गांव स्थित काली मंदिर में पूजा के दौरान किसी ने अगरबत्ती जलाई थी. तेज हवा के कारण अगरबत्ती की चिंगारी उड़कर पास के खेतों में जा गिरी, जहां तैयार खड़ी गेहूं की फसल ने तुरंत आग पकड़ ली. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के खेतों को अपनी चपेट में ले लिया. घटना के बाद ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई, सभी लोग अपने-अपने स्तर से आग बुझाने में जुट गए. कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया.

किसानों को भारी आर्थिक नुकसान

इधर, घटना की सूचना तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों और फायर ब्रिगेड को दी गई थी, लेकिन जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंचती, तब तक ग्रामीणों ने आग बुझा दी थी. इस हादसे में किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. वहीं, मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड के हेमजापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लगमा बहियार में 11 हजार वोल्ट के बिजली पोल से तार गिरने और शॉर्ट सर्किट के कारण गेहूं के खेतों में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते करीब 10 बीघा से अधिक में लगी तैयार फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई. इस घटना से इलाके के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है.

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पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल

आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पछुवा हवा के कारण आग फैलने लगी, जिसे देख किसानों ने आस-पास लगे मकई के फसल को उखाड़ कर आग पर काबू पाने की कोशिश की. उनकी सूझ-बूझ और तत्परता से आग को और फैलने से रोक लिया गया, जिससे आसपास के कई खेत सुरक्षित बच गए. घटना की सूचना मिलते ही हेमजापुर थाना की पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. फिलहाल प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है. प्रभावित किसानों- पोकल यादव, दुखो यादव, घनटू यादव सहित कई अन्य किसान ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है.

बक्सर से अजय कुमार राय और मुंगेर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट