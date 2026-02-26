Munger News: फाइलेरिया की दवा बनी मुसीबत? मुंगेर के स्कूल में एल्बेंडाजोल की खुराक के बाद 14 छात्र बीमार

Munger News: मुंगेर जिले के असरगंज प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय मिल्क जोरारी में गुरुवार (26 फरवरी) को फाइलेरिया और एल्बेंडाजोल की दवा खिलाए जाने के बाद 14 छात्र-छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई. दवा खाने के कुछ देर बाद बच्चों को पेट दर्द, उल्टी की शिकायत होने लगी, कुछ बच्चे बेहोश भी हो गए. घटना की सूचना मिलते ही असरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एम्बुलेंस के साथ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. परवेज अख्तर विद्यालय पहुंचे और बच्चों की स्थिति के संबंध में जानकारी ली.

सभी बच्चों की स्थिति सामान्य

सभी प्रभावित बच्चों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र असरगंज लाया गया, जहां डॉ. निधि कुमारी ने सभी बच्चों का प्राथमिक उपचार किया. चिकित्सकों की देखरेख में इलाज के थोड़ी देर बाद सभी बच्चों की स्थिति सामान्य हो गई. विद्यालय के प्रधानाचार्य कमल यादव ने बताया कि मध्याहन भोजन के बाद फाइलेरिया और एल्बेंडाजोल की दवा खिलाने के बाद कुछ बच्चों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत करने लगे और कुछ बच्चे बेहोश हो गए थे. जिसके बाद असरगंज सामुदायिक स्वास्थ केंद्र के प्रभारी को सूचना दी जिसके वे एम्बुलेंस के साथ स्कूल पहुंचे. जिसके बाद एक दर्जन से अधिक बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी बच्चे ठीक है.

यह भी पढ़ें: खुद 'गुमशुदा' हो गई गुमशुदगी की फाइल! बेगूसराय में दर्जनों लड़कियां गायब, जमीनी हकीकत



ग्रामीणों के बीच बचाव पर मामला शांत

इधर, बच्चों की तबीयत खराब होने की खबर फैलने पर मकवा पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सरौन में फाइलेरिया दवा खिलाने के दौरान गांव के असामाजिक तत्वों के द्वारा आशा कार्यकर्ता पिंकू कुमारी और कुमारी प्रतिमा के साथ गाली गलौज किया और मारपीट की बात करने लगे मारपीट पर उतारू हो गए. वही, आशा कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर परवेज अख्तर को दी. दो प्रभारी ने तुरंत तारापुर थाने को मामले की सूचना दी. तारापुर पुलिस को पहुंचने से पहले कुछ ग्रामीणों के बीच बचाव करने पर मामला शांत हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार