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मुंगेर जिले के शामपुर थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. यहां पांच वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है. घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश और भय का माहौल है. पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तथा आरोपित की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. घटना के बाद आरोपित किशोर और उसके परिजन अपने घर में ताला लगाकर मौके से फरार हो गए हैं.
जानकारी के अनुसार, घटना के समय बच्ची अपने घर में अकेली थी. उसकी मां किसी आवश्यक कार्य से बाहर गई हुई थी. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला 13 से 14 वर्षीय किशोर घर में घुस गया और मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया. बताया जाता है कि जब बच्ची की मां घर लौटी तो पीड़िता ने सारी बात अपनी मां को बताई. बच्ची की बातों को सुनकर मां ने तुरंत शामपुर थाना को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. मां के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है.
मामले की पुष्टि करते हुए मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि शामपुर थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है. पड़ोसी आरोपी किशोर ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब घर में बच्ची अकेली थी. एसपी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद एफएसएल (FSL) की टीम को घटनास्थल पर भेजा गया, जहां से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं. पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए मुंगेर सदर अस्पताल लाया गया है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जब पुलिस आरोपी के घर पर गिरफ्तारी के लिए गई तो सभी लोग फरार मिले. उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी.