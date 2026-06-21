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शामपुर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना, पांच वर्षीय मासूम से दुष्कर्म, पड़ोसी किशोर पर लगा आरोप

मुंगेर जिले के शामपुर थाना क्षेत्र में एक पांच वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके पड़ोसी 13-14 वर्षीय किशोर द्वारा दुष्कर्म करने का अत्यंत निंदनीय मामला सामने आया है. घटना के वक्त बच्ची घर में अकेली थी और उसकी मां बाहर गई हुई थी. पीड़िता की मां की लिखित शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 21, 2026, 11:54 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:54 PM IST
शामपुर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना, पांच वर्षीय मासूम से दुष्कर्म, पड़ोसी किशोर पर लगा आरोप
Image Credit: मुंगेर शामपुर में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म

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Saurabh Jha

Saurabh Jha

सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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