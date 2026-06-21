मामले की पुष्टि करते हुए मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि शामपुर थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है. पड़ोसी आरोपी किशोर ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब घर में बच्ची अकेली थी. एसपी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद एफएसएल (FSL) की टीम को घटनास्थल पर भेजा गया, जहां से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं. पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए मुंगेर सदर अस्पताल लाया गया है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जब पुलिस आरोपी के घर पर गिरफ्तारी के लिए गई तो सभी लोग फरार मिले. उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी.