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18 साल देश की सेवा, अब शरीर पर लोहे की जंजीरें लपेटकर देवघर निकले पूर्व सैनिक... डाक कांवड़ का वीडियो वायरल

Munger News: 18 साल देश की सेवा करने के बाद पूर्व सैनिक राम उदय सिंह अब शरीर पर लोहे की जंजीरें लपेटकर देवघर के लिए निकले हैं. अपनी सेवानिवृत्ति के बाद से, वे लगातार बाबा धाम की तीर्थयात्रा कर रहे हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jun 01, 2026, 11:27 AM IST

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लोहे की जंजीरें लपेटकर देवघर निकले पूर्व सैनिक
लोहे की जंजीरें लपेटकर देवघर निकले पूर्व सैनिक

Munger News: विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले से पहले, कांवड़िया मार्ग पर आस्था का एक अनोखा रूप देखने को मिल रहा है. मुंगेर जिले के असरगंज-कच्ची कांवड़िया मार्ग पर, एक पूर्व सैनिक को अपने पूरे शरीर पर लोहे की जंजीरें लपेटकर बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर की ओर 'डाक कांवड़' यात्रा करते हुए देखा गया. उनकी असाधारण भक्ति और कठिन तपस्या राहगीरों और श्रद्धालुओं, दोनों के बीच चर्चा का विषय बन गई है. पूर्व सैनिक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जंजीरों में बंधकर यात्रा कर रहे इस श्रद्धालु की पहचान शेखपुरा जिले के एकरा गांव के निवासी राम उदय सिंह के रूप में हुई है. उन्होंने सुल्तानगंज में उत्तरवाहिनी गंगा से पवित्र जल लेने के बाद बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए अपनी यात्रा शुरू की है. राम उदय सिंह ने बताया कि उन्होंने लगभग 18 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा की और 2023 में सेवानिवृत्त हुए. अपनी सेवानिवृत्ति के बाद से, वे लगातार बाबा धाम की तीर्थयात्रा कर रहे हैं. साथ ही, उन्होंने बताया कि इस बार वे यह कठिन यात्रा जंजीरों में बंधे हुए कर रहे हैं. इसके पीछे उनका संकल्प है कि वे जन-कल्याण, विश्व शांति और अपने जीवनकाल में की गई जान-बूझकर या अनजाने में गलती के लिए क्षमा-याचना करें.

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उनके अनुसार, यह तीर्थयात्रा भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति और उनके आत्म-अनुशासन का प्रतीक है. पूरे रास्ते भर, श्रद्धालु उनकी एक झलक पाने के लिए जगह-जगह रुकते रहे. कई लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं, जबकि अन्य श्रद्धालुओं ने उनकी आस्था और दृढ़ संकल्प की सराहना की. हर साल, श्रावणी तीर्थयात्रा के दौरान भक्ति के अनेक अनूठे रूप देखने को मिलते हैं. इस वर्ष, ज़ंजीरों में बंधे हुए पूर्व सैनिक राम उदय सिंह की डाक कांवड़ यात्रा विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

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