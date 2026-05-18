पटना मरीन ड्राइव के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शहर में बनेगा गंगा पथ, ​शुरू हो गया सर्वे का काम

पटना में मरीन ड्राइव के बाद अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शहर मुंगेर में गंगा पथ बनाया जाएगा. इसको लेकर तैयारी तेज हो गई है और जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने तो इसके लिए सर्वे भी शुरू करवा दिया है. सोमवार को उन्होंने टेक्निकल टीम के साथ प्रस्तावित गंगा पथ का निरीक्षण किया. प्रशासन का कहना है कि जल्द ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा.

डीएम के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने हेरुदियारा से लेकर कर्बला, दोमंठा घाट, कंकर घाट, बेलन बाजार घाट, सोझी घाट, बबुआ घाट और कष्टहरणी घाट तक का जायजा लिया. प्रशासनिक टीम ने जमीन की स्थिति, नदी किनारे की बनावट, संभावित रास्ते और निर्माण की व्यवहारिकता को बारीकी से परखा.

जांच के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि अब विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर विभाग को भेजी जाएगी और वहां से मंजूरी मिलने के बाद अगली प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया जाएगा. प्रशासन का कहना है कि गंगा पथ बनने से मुंगेर शहर के विकास को नई दिशा मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

गंगा पथ के अलावा प्रशासन ने बरसात में बाढ़ के खतरों से निपटने की तैयारियां भी तेज कर दी हैं. डीएम ने कई घाटों और तटबंधों का निरीक्षण कर सुरक्षा तैयारियों को परखा. जहां जरूरत महसूस हुई, वहां अधीनस्थों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए.

ये भी पढ़ें- रोहतास में PM की अपील का अनोखा विरोध, सुनार ने दुकान के आगे खोली चाय-पकौड़े की दुकान

साथ ही, जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन के अलावा अन्य अधिकारियों को राहत सामग्री, सुरक्षित स्थानों की पहचान, तटबंधों की निगरानी और संवेदनशील घाटों पर नजर रखने के निर्देश दिए.