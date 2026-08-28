/मुंगेर में गंगा का जलस्तर थमने के बाद भी नहीं थमी आफत, दियारा में फैला बाढ़ का पानी, कटाव से सहमे ग्रामीण

डायवर्सन डूबने से आवागमन पूरी तरह बाधित

इधर, बरियारपुर प्रखंड के गंगा पार दियारा क्षेत्र में बाढ़ का पानी लोगों की आवाजाही में बड़ी बाधा बन गया है. झौवाबहियार और हरिणमार पंचायत को जोड़ने वाले गोगरी-खगड़िया मार्ग पर बिचली पुल के समीप बना डायवर्सन गंगा के पानी के बहाव में डूब गया है. इसके कारण इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है.आवागमन बाधित होने के बाद ग्रामीण निजी नाव के सहारे नदी पार कर रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन की ओर से सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण निजी नाव संचालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं. ग्रामीणों के अनुसार छोटी नाव से लोगों को नदी पार कराया जा रहा है और इसके लिए निर्धारित से अधिक राशि ली जा रही है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की परेशानी और बढ़ गई है.ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल सरकारी नाव की व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके. ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी नाव उपलब्ध होने से निजी नाव संचालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने पर भी रोक लगेगी.