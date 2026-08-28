/मुंगेर में गंगा का जलस्तर थमने के बाद भी नहीं थमी आफत, दियारा में फैला बाढ़ का पानी, कटाव से सहमे ग्रामीण

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मुंगेर जिला में गंगा नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर बना हुआ है, लेकिन बाढ़ का पानी लगातार नए इलाकों में फैलता जा रहा है. जिले के गंगा दियारा और निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. जलस्तर स्थिर रहने के बावजूद पानी के फैलाव में कमी नहीं आने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है. कई गांवों में घरों के आसपास बाढ़ का पानी जमा हो गया है. वहीं, प्रभावित परिवार सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि नदी का जलस्तर स्थिर होने के बाद भी बाढ़ का पानी लगातार गांवों और खेतों की ओर बढ़ रहा है.बाढ़ के पानी के फैलाव से ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो गया है. कई स्थानों पर आवागमन के रास्ते पानी में डूब गए हैं. इसके कारण लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है. दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीदारी और अन्य जरूरी कार्यों के लिए भी ग्रामीणों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है.
कुतलुपुर में जारी है गंगा का कटाव
सदर प्रखंड की कुतलुपुर पंचायत में गंगा का कटाव लगातार जारी है. नदी किनारे बसे गांवों के समीप लगातार हो रहे कटाव से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों को आशंका है कि यदि कटाव की गति इसी तरह जारी रही तो कई लोगों की जमीन और घर इसकी चपेट में आ सकते हैं. कटाव को देखते हुए फ्लड कंट्रोल विभाग की ओर से कटावरोधी कार्य कराया जा रहा है. विभागीय कर्मियों द्वारा संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं.
डायवर्सन डूबने से आवागमन पूरी तरह बाधित
इधर, बरियारपुर प्रखंड के गंगा पार दियारा क्षेत्र में बाढ़ का पानी लोगों की आवाजाही में बड़ी बाधा बन गया है. झौवाबहियार और हरिणमार पंचायत को जोड़ने वाले गोगरी-खगड़िया मार्ग पर बिचली पुल के समीप बना डायवर्सन गंगा के पानी के बहाव में डूब गया है. इसके कारण इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है.आवागमन बाधित होने के बाद ग्रामीण निजी नाव के सहारे नदी पार कर रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन की ओर से सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण निजी नाव संचालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं. ग्रामीणों के अनुसार छोटी नाव से लोगों को नदी पार कराया जा रहा है और इसके लिए निर्धारित से अधिक राशि ली जा रही है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की परेशानी और बढ़ गई है.ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल सरकारी नाव की व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके. ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी नाव उपलब्ध होने से निजी नाव संचालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने पर भी रोक लगेगी.
खतरे के निशान से 47 सेंटीमीटर ऊपर बह रही गंगा
गंगा के जलस्तर की बात करें तो मुंगेर में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर 38 .33 मीटर है जबकि गंगा का जलस्तर 38. 80 है जो करीब 47 सेंटीमीटर ऊपर है. जलस्तर स्थिर रहने के बावजूद बाढ़ के पानी का फैलाव नए क्षेत्रों में होने से प्रशासन और ग्रामीणों की चिंता बनी हुई है. दियारा क्षेत्र के साथ-साथ निचले इलाकों में रहने वाले लोग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार