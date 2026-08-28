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मुंगेर में गंगा का जलस्तर थमने के बाद भी नहीं थमी आफत, दियारा में फैला बाढ़ का पानी, कटाव से सहमे ग्रामीण

Munger News: गंगा का जलस्तर स्थिर हो गया है, फिर भी नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है, जिसकी वजह से दियारा और निचले क्षेत्रों में ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है. कुतलुपुर में कटाव और डायवर्सन डूबने से आवागमन बाधित हो गया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 28, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:41 PM IST
मुंगेर में गंगा का जलस्तर थमने के बाद भी नहीं थमी आफत, दियारा में फैला बाढ़ का पानी, कटाव से सहमे ग्रामीण
Image Credit: मुंगेर में गंगा का जलस्तर स्थिर, फिर भी नए इलाकों में फैला बाढ़ का पानी (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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