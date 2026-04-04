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मुंगेरः डिप्टी सीएम के दौरे से पहले बड़ा खेल, जलाए गए सरकारी कागजात! भ्रष्टाचार छुपाने की आशंका

Munger News: डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा शुक्रवार (04 अप्रैल) देर शाम मुंगेर पहुंचे. उनके आगमन से पहले प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में आरटीपीएस काउंटर के सामने एक खुले स्थान पर फाइलों और दस्तावेजों का ढेर जलता हुआ देखा गया. इससे बड़े भ्रष्टाचार को छुपाने की आशंका पैदा हो रही है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 04, 2026, 07:57 AM IST

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सरकारी कागज जलाए गए
सरकारी कागज जलाए गए

Munger News: उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा शुक्रवार (04 अप्रैल) देर शाम मुंगेर पहुंचे. यहां उन्होंने संग्रहालय सभागार में शहर के बुद्धिजीवियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें नगर की समस्याओं और विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की. मुंगेर जिले के जमालपुर अंचल कार्यालय में शुक्रवार को एक गंभीर मामला सामने आया, जहां सैकड़ों महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों को खुलेआम आग के हवाले कर दिया गया. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब राज्य के उप-मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा जिले के दौरे पर हैं और भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में आरटीपीएस काउंटर के सामने एक खुले स्थान पर फाइलों और दस्तावेजों का ढेर जलता हुआ देखा गया. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि लाल कपड़े में बंधी फाइलें, खतियान, रजिस्टर और अन्य भूमि संबंधी दस्तावेज धूं-धूं कर जल रहे थे. एक फाइल पर “इंद्रुख पश्चिमी” लिखा हुआ भी देखा गया. घटना की भनक लगते ही स्थानीय पत्रकार मौके पर पहुंचे और जलते दस्तावेजों का वीडियो व फोटो रिकॉर्ड किया. इसके बाद मामला तूल पकड़ने लगा. जब अंचल कार्यालय के कर्मियों से इस बारे में पूछताछ की गई, तो किसी ने भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया.

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जमालपुर अंचल कार्यालय पर पहले से ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं. जमीन से जुड़े कार्यों जैसे दाखिल-खारिज, एलपीसी और परिमार्जन के नाम पर घूसखोरी, अवैध वसूली और आम लोगों को परेशान करने की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं. इसको लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा धरना-प्रदर्शन भी किया जा चुका है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या इन दस्तावेजों को जानबूझकर जलाया गया, ताकि संभावित जांच से बचा जा सके? स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

रिपोर्ट- प्रशांत कुमार

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