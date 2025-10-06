Bihar News: गोलियों की गूंज से फिर दहला मुंगेर! युवक को 5 बदमाशों ने घेरकर सिर पर मारी गोली, मौत

Bihar News: बिहार के मुंगेर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. यहां संग्रामपुर थाना क्षेत्र स्थित नगर पंचायत के वार्ड संख्या नौ में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. यह घटना 5 अक्टूबर (रविवार) देर रात की है. मृतक का नाम बमबम कुमार (30) है. परिवार वाले घटना के बाद बमबम को अस्पताल ले गए, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. युवक को सिर पर गोली मारी गई थी. हत्या करने की वजह पुरानी दुश्मनी बताया जा रही है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहां पंहुची. तारापुर के एसडीपीओ सिंधु शेखर सिंह ने इस मामले की जांच की. उन्होंने मामले की पूरी तरीके से जांच करने के लिए एफएसएल और डाग स्क्वायड की टीम को भी बुलाया. एफएसएल ने जांच के लिए नमूना भी संग्रह किया है लेकिन डाग स्क्वायड की टीम को कुछ भी सफलता नहीं मिली. हत्या करने की वजह पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है.

ये भी पढे़ं: Bihar Crime: वैशाली में अपराधियों का तांडव, फाइनेंस कर्मी को गोली मार हुए फरार

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार वालो ने बताया कि बमबम दिहाड़ी मजदूर था. वह परिवार का भरण पोषण मजदूरी से ही करता था. बमबम की पत्नी गीता देवी ने बताया कि जब बमबम रात को 12 बजे घर वापिस आ रहा था. उसी समय उसको गोली मार दी गई. पत्नी ने बताया कि हमलावरों की संख्या पांच थी. थानाध्यक्ष विनोद कुमार झा ने बताया कि घटना की वजह का पता नहीं चल रहा है. पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों ने परिवार वालो को आश्वासन दिया है कि घटना में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी. हर एंगल से मामले की जांच करी जा रही है.

इनपुट: प्रशांत कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!