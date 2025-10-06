Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Munger

Bihar News: गोलियों की गूंज से फिर दहला मुंगेर! युवक को 5 बदमाशों ने घेरकर सिर पर मारी गोली, मौत

Bihar News: मुंगेर में एक मजदूर की 5 बदमाशों ने सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी है. मृत युवक दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था. पुलिस मामले की जांच हर एंगल से करके बदमाशों का पता करने में जुटी है.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 06, 2025, 10:56 AM IST

मुंगेर क्राइम न्यूज
Bihar News: बिहार के मुंगेर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. यहां संग्रामपुर थाना क्षेत्र स्थित नगर पंचायत के वार्ड संख्या नौ में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. यह घटना 5 अक्टूबर (रविवार) देर रात की है. मृतक का नाम बमबम कुमार (30) है. परिवार वाले घटना के बाद बमबम को अस्पताल ले गए, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. युवक को सिर पर गोली मारी गई थी. हत्या करने की वजह पुरानी दुश्मनी बताया जा रही है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहां पंहुची. तारापुर के एसडीपीओ सिंधु शेखर सिंह ने इस मामले की जांच की. उन्होंने मामले की पूरी तरीके से जांच करने के लिए एफएसएल और डाग स्क्वायड की टीम को भी बुलाया. एफएसएल ने जांच के लिए नमूना भी संग्रह किया है लेकिन डाग स्क्वायड की टीम को कुछ भी सफलता नहीं मिली. हत्या करने की वजह पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है.

परिवार वालो ने बताया कि बमबम दिहाड़ी मजदूर था. वह परिवार का भरण पोषण मजदूरी से ही करता था. बमबम की पत्नी गीता देवी ने बताया कि जब बमबम रात को 12 बजे घर वापिस आ रहा था. उसी समय उसको गोली मार दी गई. पत्नी ने बताया कि हमलावरों की संख्या पांच थी. थानाध्यक्ष विनोद कुमार झा ने बताया कि घटना की वजह का पता नहीं चल रहा है. पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों ने परिवार वालो को आश्वासन दिया है कि घटना में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी. हर एंगल से मामले की जांच करी जा रही है.

इनपुट: प्रशांत कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

