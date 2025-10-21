Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Munger

छठ पूजा की तैयारी में जुटे हैंडबॉल खिलाड़ी हर्ष का फिसला पैर, हुई मौत

Bihar News: बिहार के मुंगेर जिले के धरहरा थाना क्षेत्र के मोहनपुर चौहान टोला गांव में छठ पर्व की तैयारी के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ. तालाब में फिसलकर 14 वर्षीय छात्र हर्ष कुमार की डूबने से मौत हो गई. परिजनों के अनुसार, हर्ष हाल ही में हैंडबॉल प्रतियोगिता में तीसरा स्थान जीतकर गांव का नाम रोशन किया था.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 21, 2025, 11:53 AM IST

Bihar News: बिहार के मुंगेर जिले के धरहरा थाना क्षेत्र के मोहनपुर चौहान टोला गांव में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. छठ पर्व की तैयारी के दौरान तालाब में डूबने से 14 वर्षीय छात्र हर्ष कुमार की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान मोहनपुर गांव निवासी नीरज कुमार सिंह के पुत्र हर्ष कुमार के रूप में की गई है. ग्रामीणों ने बताया कि गांव में छठ पूजा की तैयारी जोरों पर चल रही थी. इसी क्रम में मंगलवार को लोग मोहनपुर बहियार स्थित तालाब पर घाट की सफाई और सजावट का काम कर रहे थे. हर्ष भी अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया था. घाट पर काम के दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरा. कुछ ही क्षणों में वह पानी में डूब गया.

घटना के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने तुरंत तालाब में कूदकर हर्ष को बाहर निकाला और आनन-फानन में धरहरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. जैसे ही यह खबर गांव में पहुंची, पूरा माहौल गमगीन हो गया. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.

ये भी पढ़ें: टूटकर गिरा तार बना काल, करंट लगने से बाप-बेटे की मौत, जिम्मेदार कौन?

बताया जाता है कि हर्ष एक होनहार और प्रतिभाशाली छात्र था. उसने हाल ही में आयोजित जिलास्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त कर गांव का नाम रोशन किया था. परिवार में वह सबसे बड़ा बेटा था. उसके पिता नीरज सिंह खेती-किसानी करते हैं, जबकि मां गृहिणी हैं. हर्ष की दो छोटी बहनें हैं.

छठ पर्व जैसे पावन अवसर पर घर के चिराग के बुझ जाने से पूरे गांव में मातम छा गया है. ग्रामीणों का कहना है कि हर्ष शांत, मिलनसार और मददगार स्वभाव का बच्चा था. उसकी मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात है- भगवान ने बहुत अच्छा बेटा छीन लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच की जा रही है.

इनपुट: प्रशांत कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Bihar News

