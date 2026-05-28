सीवान और मुंगेर में तेज रफ्तार का कहर: कार ने बाइक और ई-रिक्शा को रौंदा, 3 की मौत

Bihar Accident News: सीवान और मुंगेर जिले से सड़क हादसे की खबर सामने आई है. सीवान में सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी दी है, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है. घटना के बाद कार चालक कार लेकर फरार हो गया है. घटना महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के हाकम हाईवे के पास की है. मृतकों की पहचान गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के सहदौलेपुर गांव निवासी मासूम अली और एहसान अली के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि युवक को दुबई जाना था, गांव के ही चार युवक दिलशाद को स्टेशन छोड़ने आए हुए थे. जहां एक बाइक पर मासूम अली और एहसान अली सवार थे, जो दिलशाद को स्टेशन छोड़ने के बाद अपने घर सहदौलेपुर लौट रहे थे. अभी वे लोग हाकाम हाईवे स्थित कुशवाहा मोड़ के समीप ही पहुंचे थे, तब तक एक तेज रफ्तार कार ने उनके बाइक में ठोकर मार दी. इस घटना में दोनों युवकों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने दोनों शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है.

वहीं, मुगेर में सुल्तानगंज-देवघर मुख्य मार्ग पर असरगंज थाना क्षेत्र के तरबना पोखर के पास गुरुवार (28 मई) देर शाम एक ई-रिक्शा और कार के बीच आमने-सामने टक्कर हो गई. इस घटना में ई-रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के बाद कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही असरगंज थाना की गश्ती टीम के अलावा सर्किल इंस्पेक्टर विवेक राज, थानाध्यक्ष विपुल कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली. पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र असरगंज में भर्ती कराया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. निधि कुमारी ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया.

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दूसरी ओर मृतक ई-रिक्शा चालक के शव को अस्पताल लाया गया. मृतक की पहचान सुल्तानगंज प्रखंड के बाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत धांधी बेलारी निवासी विष्णुदेव यादव के पुत्र विभाष कुमार (27) के रूप में हुई. वहीं, घायलों की पहचान असरगंज बाजार निवासी योगेंद्र पोद्दार की पत्नी शांति देवी (50), बहू सोनी कुमारी तथा पुत्र कुमार मार्तंड (32), संग्रामपुर थाना क्षेत्र के जाला दुर्गापुर निवासी आलोक कुमार (28) और नीतीश कुमार (25) के रूप में की गई. घायल नीतीश कुमार ने बताया कि सभी लोग ई-रिक्शा पर सवार होकर सुल्तानगंज से असरगंज की ओर आ रहे थे. इसी दौरान मासूमगंज तरबना पोखर के समीप तेज रफ्तार कार ने सामने से टक्कर मार दी. टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने दुर्घटना ग्रस्त कार को जब्त कर लिया है.

सिवान से अमित सिंह और मुंगेर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट